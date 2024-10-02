Сталкеры, призраки и патроны. Что скрывает заброшенная пожарная часть под Омском

Календари на стенах напоминают, что в 2002 году в квартире жили люди. На одном из календарей напечатана реклама автоцентра «Промприбор» на улице Энергетиков. Примечательно, что, согласно данным из открытых источников, фирма в этот год была ликвидирована. А память о ней осталась вот в таком виде.