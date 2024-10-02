Сталкеры, призраки и патроны. Что скрывает заброшенная пожарная часть под Омском

Posted 2 октября, 07:38
Published 2 октября, 07:38
Modified 2 октября, 07:40
Updated 2 октября, 07:40
Тысячи машин ежедневно проносятся по Красноярскому тракту мимо сельскохозяйственных полей, производственных площадок нефтезавода, бывших цехов завода пластмасс. С трассы взгляд водителей и пассажиров может зацепить несколько зданий, стены которых обильно украшены граффити, а окна давно разбиты.
Когда-то здесь располагалась полноценная пожарная часть с большим гаражом, административными зданиями и даже общежитием для работников. Артефакты «заброшки», рассказывающие о временах, навсегда ушедших в историю, исследовал корреспондент Города55 Евгений Игишев.
Сейчас пожарная часть выставлена на продажу. За административное здание площадью 2157 квадратных метров собственник просит более 46 млн рублей, а гараж с общежитием оценивают еще в 36 млн рублей. Земельный участок находится в долгосрочной аренде у департамента имущественных отношений мэрии Омска. Пожарная часть отключена от всех коммуникаций.
В объявлениях говорится, что здания можно использовать под производственные цеха или склады. Вот только новому владельцу придется потрудиться, чтобы привести помещения в приемлемый вид.
Пожарная часть № 22 работала при Омском заводе пластмасс. Предприятие строили в 70-х годах прошлого века. В 1992 году завод прошел акционирование, сообщают «Коммерческие вести». В итоге финансовые проблемы привели к тому, что в «нулевых» химический гигант закрылся. А вместе с ним и пожарная часть стала никому не нужна.
Здания сейчас напоминают о существовании пожарной части лишь немногими артефактами. Так, здесь можно найти журнал «Пожарное дело», датированный 2009 годом. Именно в этом году часть расформировали. Издание напоминает, что когда-то МЧС возглавлял Сергей Шойгу.
Пожалуй, журнал — это самое ценное, что осталось от пожарной части. О касках, гидрантах, огнетушителях и прочих предметах, представляющих хоть какую-то ценность, речи не идет. Охотники за цветными и черными металлами срезали трубы, батареи, силовые провода. Судя по следам, мародеры приходили с профессиональным инструментом.
В гараже давно не слышно звуков пожарных сирен. Вход в помещение закрыт массивными дверями. На стенах сохранились остатки мозаичного панно, рассказывающего о подвигах огнеборцев. В смотровые ямы для автомобилей теперь скидывают пустые бутылки.
Стену кухни в пожарной части украшал натюрморт с фруктами, цветами и шашлыком. Когда-то изображение повышало аппетит у сотрудников. Сейчас штукатурка местами осыпалась, но картина сохранила свою красочность, хоть и немного потускнела.
Для пожарных в части работала баня. Парилка сейчас полностью разрушена, нет даже крыши.
При пожарной части находилось общежитие для сотрудников. В нем еще можно встретить предметы быта, где-то сохранились занавески и даже целые оконные стекла. Светлые просторные комнаты, раздельные санузлы. Тут напрашивается шутка о доступном жилье без ипотеки.
Календари на стенах напоминают, что в 2002 году в квартире жили люди. На одном из календарей напечатана реклама автоцентра «Промприбор» на улице Энергетиков. Примечательно, что, согласно данным из открытых источников, фирма в этот год была ликвидирована. А память о ней осталась вот в таком виде.
На стенах зданий внутри и снаружи изображены граффити, теги и реклама военно-тактических игр. Народное творчество представлено в виде рисунков и надписей. Не все они проходят цензуру, а потому вот лишь несколько безобидных примеров:
Гуляя по части, можно встретить гильзы и коробки от холостых патронов, а на стенах — следы от пуль. Однако организатор игр по хардболу (военно-спортивная игра с пневматическим оружием, — Прим. ред.), чья реклама попадается на граффити, сообщил, что турниры в «заброшке» не проводятся. Пожарная часть не подходит для подобного рода соревнований из-за близкого расположения к дороге.
Зато здесь устраивают квесты. На стенах прикреплены подсказки для игроков. В одной из комнат мы обратили внимание на лист бумаги с qr-кодом. Разумеется, решили посмотреть, к чему он приведет. Ссылка отправила на видео, снятое в этой же пожарной части. На жутких кадрах девушка-призрак подсказывает участникам квеста, куда необходимо двигаться. Выглядит атмосферно.
Сталкерство — вид городских исследований и индустриального туризма, заключающийся в посещении заброшенных промышленных объектов, школ, больниц, церквей и других покинутых мест с целью эстетического удовлетворения. Такие исследователи зовут себя сталкерами, а объекты исследования — «заброшками».
Многие сталкеры увлекаются фотографией, передающей эстетику заброшенных мест.
Совсем другой заброшенную пожарную часть успел увидеть омский сталкер Андрей Андрейкин.
«Несколько лет назад там было достаточно много артефактов. Стоял бильярдный стол, лежали противогазы. В общаге была кое-какая мебель, сковородки, кастрюли, много плакатов на пожарную тему. В одном из маленьких гаражей стояла даже машина полуразобранная. То ли „Жигули“, то ли „Москвич“. В лаборатории рядом с пожарной частью были какие-то химикаты, препараты, колбочки», — вспоминает Андрей.
В гараже лежали запчасти и колеса от пожарных автомобилей. Также сталкер сообщил, что раньше в пожарной части можно было обнаружить даже полноценный защитный костюм.
«Одно время сталкеры в пожарной части пережидали время, чтобы попасть на завод пластмасс. Это был такой опорный пункт. Там, скорее всего, , сталкеры даже и ночевали. В одной из комнат общежития была кровать. Были видны следы присутствия людей. Потом часть опустела. Теперь туда ехать — только на голые стены смотреть. Но атмосфера осталась», — рассказал Андрей.
В части есть тренировочная вышка, однако забраться на нее невозможно. Лестницу спилили то ли мародеры, то ли новый собственник здания.
Пожарную часть сформировали 29 мая 1975 года, рассказали в региональном МЧС. В подразделении несли службу 38 человек. Часть вошла в состав 4-го отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Управления внутренних дел Омского облисполкома. Подразделение работало по договору с заводом пластмасс.
О службе и жизни в части рассказал бывший начальник подразделения Ринат Сарипов. Он возглавил подразделение в январе 2004 года.
«К нашему району выезда относились также пионерские лагеря по Красноярскому тракту. Бывало, что в Советский округ Омска отправлялись, в Береговой, в Надеждино. Здания принадлежали заводу пластмасс. В административном здании на четвертом этаже размещался технический отдел предприятия. Было полноценное общежитие, в основном для молодых офицеров, которые после училища приходили», — рассказал пожарный.
В общежитии жили в том числе и семьями. Во время руководства частью Ринатом Сариповым в подразделении своими силами обустроили баню для сотрудников.
«Построили баню, чтобы создать комфортные условия для личного состава. После сложного пожара что такое душ принять? А тут парилка — помыться, погреться, чтобы с запахом гари не идти домой», — вспоминает пожарный.
Ринат Сарипов возглавил часть в возрасте 29 лет. Признается, что у него остались ностальгические чувства. Позднее пожарный уехал работать в другой регион, в Омск приезжает в отпуск.
«За 6 лет службы много всего произошло. Я пришел в часть после 90-х годов, после периода разрухи. В гараже даже отопления не было. Ставили буржуйку и топили. За 6 лет восстановили, в омском гарнизоне среди 32 частей занимали лидирующие позиции. Столько было вложено души и усилий. Я сейчас в Омск когда приезжаю и еду в сторону Чернолучья, конечно, смотрю на то, что осталось от части», — рассказал пожарный.
Последний день работы части — 31 декабря 2009 года. Договор с заводом пластмасс расторгли, а личный состав перевели в другие подразделения.
Пока здания пытаются продать, здесь продолжают бродить любители «заброшек», мародеры и игроки квестов, а время, природа и люди безжалостно уничтожают остатки пожарной части. С каждым годом разбитых окон становится больше, а артефактов — меньше.
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