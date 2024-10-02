Снимает на телефон девушек и сливает в чаты. Омичей напугали сообщения об извращенце

В одном из городских сообществ появилось тревожное сообщение от испуганных омичей, в котором рассказывается о недобросовестном работнике такси. По словам омичей, мужчина подвозит молодых девушек в нетрезвом состоянии и фотографирует их на свой телефон. После этого фотографии якобы попадают в различные чаты. Служба такси, с которой сотрудничает упомянутый злоумышленник, не уточняется.