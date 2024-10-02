Снимает на телефон девушек и сливает в чаты. Омичей напугали сообщения об извращенце

Posted 2 октября, 07:46
Published 2 октября, 07:46
Modified 2 октября, 07:49
Updated 2 октября, 07:49
В одном из городских сообществ появилось тревожное сообщение от испуганных омичей, в котором рассказывается о недобросовестном работнике такси. По словам омичей, мужчина подвозит молодых девушек в нетрезвом состоянии и фотографирует их на свой телефон. После этого фотографии якобы попадают в различные чаты. Служба такси, с которой сотрудничает упомянутый злоумышленник, не уточняется.
«Дорогие девушки города Омска, прошу Вас быть бдительными при вызове такси, орудует молодой человек, который домогается до девушек в нетрезвом виде и фиксирует всё на телефон. Фотографии распространяет в различных чатах. Куда смотрят службы такси, когда берут на работу потенциальных насильников?», — говорится в сообщении.
К тексту приложены несколько скриншотов из упомянутых чатов. На них можно заметить девушек, которые выходят из машины, а также предметы одежды, которые, по всей видимости, они оставляют в такси: нижнее белье, обувь и сигареты.
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