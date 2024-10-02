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Posted 2 октября, 03:50

Published 2 октября, 03:50

Modified 2 октября, 03:53

Updated 2 октября, 03:53

Серия магнитных бурь надвигаются на Омск: когда ждать тяжелые дни

Серия магнитных бурь надвигаются на Омск: когда ждать тяжелые дни

2 октября 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney
У метеозависимых может болеть голова и меняться артериальное давление.

Вспышки на Солнце, от которых у метеозависимых может «скакать» давление, болеть голова, мучать бессонница, будут мучить омичей и в октябре. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ спрогнозировали, когда омичам ждать пик активности.

Магнитосфера будет возбуждена уже в первых числах месяца — 5,6, 10 октября. А в пятницу, 11 октября, на регион обрушится продолжительная магнитная буря. Пик активности продлится два дня, вспышки в это время оцениваются как G1, то есть слабые. К утру воскресенья, 13 октября, магнитосфера на некоторое время станет спокойной.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Новые возмущения ждут омичей уже 22 октября, затем в конце месяца, 27 октября, магнитосфера вновь будет в возбужденном состоянии.

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#Ольга Скворцова#Омск#Прогноз#Солнце#Магнитные бури#Метеозависимость#Головная боль#Магнитосфера#Активность#Бессонница
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