Серия магнитных бурь надвигаются на Омск: когда ждать тяжелые дни

Магнитосфера будет возбуждена уже в первых числах месяца — 5,6, 10 октября. А в пятницу, 11 октября, на регион обрушится продолжительная магнитная буря. Пик активности продлится два дня, вспышки в это время оцениваются как G1, то есть слабые. К утру воскресенья, 13 октября, магнитосфера на некоторое время станет спокойной.