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Posted 2 октября, 05:52

Published 2 октября, 05:52

Modified 2 октября, 06:22

Updated 2 октября, 06:22

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Пятиминутка страшных звуков. В Омске проверили сирены на готовность к ЧП

2 октября 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске завыли устрашающие сирены, напугав горожан

Также был сделан перерыв в вещании телевидения и радио. Проверка проводилась в профилактических целях.

Сегодня, 2 октября, по всей стране проходит проверка систем оповещения. Коснулось это дело и Омска. Около 11 утра жильцы многоквартирных домов и обитатели рабочих офисов немного испугались, услышав тревожные звуки, доносящиеся с улицы.

Как сообщили Городу55 подписчики, всего сирены проработали около двух минут, вместо обещанных пяти. Больше всего шум слышен был в центре, чуть меньше в городке Нефтяников. Также звуки хорошо слышали жители Левого берега. А почти не слышно сирену было в районе Телевизионки, Московки и Амура.

Сирена должна была включиться в 10:35 и проработать до 10:30, а с 10:43 до 10:44 был запланирован перерыв в телевизионном вещании и по радио.

Видео: 1MI. Иллюстрация

Горожан просили не пугаться и не устраивать панику.

Ранее Город55 писал про планы реконструкции системы оповещения населения. На это направят порядка 189 миллионов рублей. Ремонт затянется на несколько лет.

190 млн рублей: в Омске запланировали ремонт системы оповещения населения
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#Кристина Антоносян#Видео#Омск#Проверка#Новости#Тревога#Сирена#Системы оповещения
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