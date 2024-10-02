Пятиминутка страшных звуков. В Омске проверили сирены на готовность к ЧП

Posted 2 октября, 05:52
Published 2 октября, 05:52
Modified 2 октября, 06:22
Updated 2 октября, 06:22
Сегодня, 2 октября, по всей стране проходит проверка систем оповещения. Коснулось это дело и Омска. Около 11 утра жильцы многоквартирных домов и обитатели рабочих офисов немного испугались, услышав тревожные звуки, доносящиеся с улицы.
Как сообщили Городу55 подписчики, всего сирены проработали около двух минут, вместо обещанных пяти. Больше всего шум слышен был в центре, чуть меньше в городке Нефтяников. Также звуки хорошо слышали жители Левого берега. А почти не слышно сирену было в районе Телевизионки, Московки и Амура.
Сирена должна была включиться в 10:35 и проработать до 10:30, а с 10:43 до 10:44 был запланирован перерыв в телевизионном вещании и по радио.
Горожан просили не пугаться и не устраивать панику.
Ранее Город55 писал про планы реконструкции системы оповещения населения. На это направят порядка 189 миллионов рублей. Ремонт затянется на несколько лет.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]