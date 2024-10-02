Пятиминутка страшных звуков. В Омске проверили сирены на готовность к ЧП

Как сообщили Городу55 подписчики, всего сирены проработали около двух минут, вместо обещанных пяти. Больше всего шум слышен был в центре, чуть меньше в городке Нефтяников. Также звуки хорошо слышали жители Левого берега. А почти не слышно сирену было в районе Телевизионки, Московки и Амура.