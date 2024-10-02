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Posted 2 октября, 15:22

Published 2 октября, 15:22

Modified 2 октября, 15:25

Updated 2 октября, 15:25

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Приближение магнитных бурь, таксист-извращенец и семья миллионеров. Омск сегодня

2 октября 2024, 15:22
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Скоро омичей ждет череда магнитных бурь

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, когда Омскую область накроют очередные магнитные бури. Согласно исследованию, магнитосфера будет возбуждена уже в первых числах месяца — 5,6, 10 октября. А в пятницу, 11 октября, на регион обрушится продолжительная магнитная буря уровня G1. Вспышки на Солнце также пройдут 22 октября, а затем в конце месяца, 27 октября.

Серия магнитных бурь надвигаются на Омск: когда ждать тяжелые дни
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Новость №2. Омичей предупредили об извращенце, который якобы фотографирует пьяных девушек

В городских пабликах начала распространяться информация о водителе такси, который подвозит молодых девушек в нетрезвом состоянии и фотографирует их на свой телефон. После этого фотографии якобы оказываются в разных группах и чатах. В какой именно компании работает мужчина не уточняется.

Снимает на телефон девушек и сливает в чаты. Омичей напугали сообщения об извращенце
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Новость №3. Омская пара выиграла 30 млн рублей в лотерее

Владимир и Кристина из Омска выиграли 30 миллионов рублей в лотерее. Удача пришла не с первой попытки, но пара не теряла надежды. Однажды они решили приобрести несколько билетов моментальной лотереи в магазине у дома, именно это решение оказалось судьбоносным. На одном из билетов Владимир обнаружил символ «5Х» рядом с цифрой 6 000 000.

Потратят на дом. Супруги из Омска выиграли в лотерею 30 млн рублей
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