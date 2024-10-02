Приближение магнитных бурь, таксист-извращенец и семья миллионеров. Омск сегодня

Владимир и Кристина из Омска выиграли 30 миллионов рублей в лотерее. Удача пришла не с первой попытки, но пара не теряла надежды. Однажды они решили приобрести несколько билетов моментальной лотереи в магазине у дома, именно это решение оказалось судьбоносным. На одном из билетов Владимир обнаружил символ «5Х» рядом с цифрой 6 000 000.