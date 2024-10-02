Откроют в октябре. На месте «Икеи» в Омске появится склад «Мегамаркета»

Posted 2 октября, 10:40
Published 2 октября, 10:40
Modified 2 октября, 11:20
Updated 2 октября, 11:20
В Омске на месте бывшего магазина ИКЕА, расположенного в торговом центре «Мега» планируется открытие фулфилмент-склада, который станет частью масштабного проекта маркетплейса «Мегамаркет». Он входит в экосистему «Сбера».
По информации, предоставленной изданием «Деловой Петербург», в октябре текущего года начнется запуск шести из четырнадцати складов, которые «Мегамаркет» планирует открыть в торговых центрах «Мега» по всей России. Эти склады займут места, освободившиеся после ухода ИКЕИ. В частности, в течение месяца будут введены в эксплуатацию склады экспресс-доставки в таких крупных городах, как Санкт-Петербург и Москва, а также в Адыгее. Омск, в свою очередь, станет местом открытия фулфилмент-склада, который по своей сути выполняет функции сортировочного центра.
Стоит отметить, что площадь бывшего магазина ИКЕА в Омске составляет внушительные 25 656 квадратных метров. Это пространство станет основой для нового логистического узла, который будет обслуживать не только Омск, но и прилегающие регионы.
Напомним, что «Сберлогистика» искали подрядчика, который должен был переоборудовать помещение бывшего магазина ИКЕА в омской «Меге» под сортировочный склад.
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