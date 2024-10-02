Откроют в октябре. На месте «Икеи» в Омске появится склад «Мегамаркета»

По информации, предоставленной изданием «Деловой Петербург», в октябре текущего года начнется запуск шести из четырнадцати складов, которые «Мегамаркет» планирует открыть в торговых центрах «Мега» по всей России. Эти склады займут места, освободившиеся после ухода ИКЕИ. В частности, в течение месяца будут введены в эксплуатацию склады экспресс-доставки в таких крупных городах, как Санкт-Петербург и Москва, а также в Адыгее. Омск, в свою очередь, станет местом открытия фулфилмент-склада, который по своей сути выполняет функции сортировочного центра.