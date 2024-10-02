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Posted 2 октября, 03:59

Published 2 октября, 03:59

Modified 2 октября, 04:04

Updated 2 октября, 04:04

В Омске завод по производству лифтов продают за 370 миллионов рублей

Омский «ПКФ Сиблифт» после банкротства хотят продать за 370 миллионов

2 октября 2024, 03:59
Фото: gorod55.ru

В Омске завод по производству лифтов продают за 370 миллионов рублей

По всей видимости, активы начали расходиться по кредиторам.

На сайте объявлений появилась публикация о продаже завода по производству лифтов и эскалаторов в Омске, расположенного на улице Индустриальная, 11. Площадь промышленного предприятия составляет 679,7 кв. м на земельном участке площадью 7,8 га.

Как говорится в объявлении, завод рассчитан на выпуск 2 500 лифтов в год. В ассортимент входят более 60 видов лифтов, включая пассажирские, больничные и грузовые модели. Грузоподъемность лифтов варьируется от 400 кг до 1 тонны. Завод поставляет свою продукцию в 45 регионов России, а также в Киргизию и Казахстан. А с момента основания в 2005 году завод стал единственным производителем лифтов в Зауралье. Стоимость всего завода составляет 370 352 645 рублей, что составляет около полумиллиона за «квадрат».

Фото: Скриншот Авито

Судя по предыдущим событиям, дела у компании шли совсем негладко. Как уже писал Город55, компания была признана банкротом после многолетних финансовых проблем и долгов в размере около 900 млн рублей. Новый конкурсный управляющий Иван Климентов сообщил о начале процедуры банкротства. Несмотря на активную деятельность компании как подрядчика Фонда капремонта, финансовые трудности начались еще в 2016 году и не были разрешены до сих пор.

Конкурсный управляющий «Сиблифта» оспорил ряд сделок компании
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Завод#Продажа#Банкротство#Новости
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