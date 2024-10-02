Омский «ПКФ Сиблифт» после банкротства хотят продать за 370 миллионов

Как говорится в объявлении, завод рассчитан на выпуск 2 500 лифтов в год. В ассортимент входят более 60 видов лифтов, включая пассажирские, больничные и грузовые модели. Грузоподъемность лифтов варьируется от 400 кг до 1 тонны. Завод поставляет свою продукцию в 45 регионов России, а также в Киргизию и Казахстан. А с момента основания в 2005 году завод стал единственным производителем лифтов в Зауралье. Стоимость всего завода составляет 370 352 645 рублей, что составляет около полумиллиона за «квадрат».