Омский «ПКФ Сиблифт» после банкротства хотят продать за 370 миллионов

Posted 2 октября, 03:59
Published 2 октября, 03:59
Modified 2 октября, 04:04
Updated 2 октября, 04:04
На сайте объявлений появилась публикация о продаже завода по производству лифтов и эскалаторов в Омске, расположенного на улице Индустриальная, 11. Площадь промышленного предприятия составляет 679,7 кв. м на земельном участке площадью 7,8 га.
Как говорится в объявлении, завод рассчитан на выпуск 2 500 лифтов в год. В ассортимент входят более 60 видов лифтов, включая пассажирские, больничные и грузовые модели. Грузоподъемность лифтов варьируется от 400 кг до 1 тонны. Завод поставляет свою продукцию в 45 регионов России, а также в Киргизию и Казахстан. А с момента основания в 2005 году завод стал единственным производителем лифтов в Зауралье. Стоимость всего завода составляет 370 352 645 рублей, что составляет около полумиллиона за «квадрат».
Судя по предыдущим событиям, дела у компании шли совсем негладко. Как уже писал Город55, компания была признана банкротом после многолетних финансовых проблем и долгов в размере около 900 млн рублей. Новый конкурсный управляющий Иван Климентов сообщил о начале процедуры банкротства. Несмотря на активную деятельность компании как подрядчика Фонда капремонта, финансовые трудности начались еще в 2016 году и не были разрешены до сих пор.
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