Кризис на рынке недвижимости. Спрос на ипотеку в Омске упал вдвое за год

Заместитель управляющего отделением Омск Банка России, Илья Плиндер, дал комментарий изданию РБК Омск, что решение об отмене льготной ипотеки было принято на государственном уровне и поддержано Банком России. По его словам, льготная ипотека не всегда достигала своей цели, так как от нее выигрывали не только те, кто действительно нуждался в улучшении жилищных условий, но и инвесторы, использовавшие эту возможность для спекуляций на рынке недвижимости. Это привело к ажиотажному спросу и значительному росту цен на жилье.