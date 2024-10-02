Кризис на рынке недвижимости. Спрос на ипотеку в Омске упал вдвое за год

Posted 2 октября, 07:45
Published 2 октября, 07:45
Modified 2 октября, 07:47
Updated 2 октября, 07:47
Омский рынок недвижимости столкнулся с серьезными трудностями в августе 2024 года, когда количество выданных ипотек достигло минимального уровня за последние восемь лет. Спрос на жилье сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало тревожным сигналом для участников рынка.
В августе текущего года в Омской области было заключено всего 1282 ипотечных сделки на общую сумму 4,3 млрд рублей. Для сравнения, в августе 2023 года было оформлено 2873 сделки, а объем выданных средств составил более 9,8 млрд рублей. Эксперты связывают столь резкое падение с отменой массовой льготной ипотеки, которая была прекращена в середине лета.
Заместитель управляющего отделением Омск Банка России, Илья Плиндер, дал комментарий изданию РБК Омск, что решение об отмене льготной ипотеки было принято на государственном уровне и поддержано Банком России. По его словам, льготная ипотека не всегда достигала своей цели, так как от нее выигрывали не только те, кто действительно нуждался в улучшении жилищных условий, но и инвесторы, использовавшие эту возможность для спекуляций на рынке недвижимости. Это привело к ажиотажному спросу и значительному росту цен на жилье.
«До 2020 года, когда появилась массовая льготная программа, разница [на рынке первичного и вторичного жилья] была на уровне 10%, а потом — почти 45%, — отметил Плиндер.
Эксперт также выразил обеспокоенность тем, что люди, взявшие ипотеку, могут столкнуться с финансовыми трудностями. В случае необходимости продажи квартиры, ее стоимость может оказаться недостаточной для погашения кредита, что создает риск потери жилья и долговых обязательств перед банком.
Ранее Город55 сообщил о преобладании домов советской постройки, составляющих более 79% жилого фонда. Исторические здания и новостройки занимают меньшую долю.
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