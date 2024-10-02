Компания «Севергрупп» купила крупнейшего производителя шин из Омска АО «Кордиант»

Posted 2 октября, 12:37
Published 2 октября, 12:37
Modified 2 октября, 12:40
Updated 2 октября, 12:40
«Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова купила одного из крупнейших в России производителей шин — омское АО «Кордиант». Компания владеет правом собственности на активы с 1 октября 2024 года.
«Севергрупп» получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК «Кордиант»: Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved в линейке легковых шин и Cordiant Professional, Tyrex в линейке грузовых. Кроме того, компания теперь имеет права на бренды «Метеор авто», «Метеор термо» и «Метеор тех.
АО «Кордиант» — крупнейший в России завод по производству шин, объем производства холдинга составляет 8 миллионов шин в год.
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