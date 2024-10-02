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Posted 2 октября, 12:37

Published 2 октября, 12:37

Modified 2 октября, 12:40

Updated 2 октября, 12:40

Омское АО «Кордиант» купила компания «Севергрупп»

Компания «Севергрупп» купила крупнейшего производителя шин из Омска АО «Кордиант»

2 октября 2024, 12:37
Фото: 1MI

Омское АО «Кордиант» купила компания «Севергрупп»

Об этом сообщили представители «Севергрупп», компания получила право собственности на активы с 1 октября 2024 года.

«Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова купила одного из крупнейших в России производителей шин — омское АО «Кордиант». Компания владеет правом собственности на активы с 1 октября 2024 года.

«Севергрупп» получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК «Кордиант»: Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved в линейке легковых шин и Cordiant Professional, Tyrex в линейке грузовых. Кроме того, компания теперь имеет права на бренды «Метеор авто», «Метеор термо» и «Метеор тех.

АО «Кордиант» — крупнейший в России завод по производству шин, объем производства холдинга составляет 8 миллионов шин в год.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Производство#Новости#Шины#ГК Кординат
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