Как отследить свой автобус в Омске: сервисы онлайн и расписание

Приложение доступно как на компьютерах, так и на мобильных устройствах, что делает его удобным для использования в любом месте. Но в отличие от мобильной версии, у ПК отсутствуют некоторые функции: показ транспорта, различные пометки про дороги. Пользователи могут указать начальную и конечную точку своего маршрута, после чего приложение покажет оптимальный путь. На карте автобусы отображаются зеленым цветом, троллейбусы — синим, а маршрутные такси — фиолетовым. При нажатии на конкретный транспорт, пользователи могут увидеть его начальную и конечную точку, текущее местоположение и время прибытия.