Как избавиться от мха на грядках: ответил эксперт

Posted 2 октября, 06:10
Published 2 октября, 06:10
Modified 2 октября, 10:34
Updated 2 октября, 10:34
Мох на участке — распространенное явление среди садоводов. Особенно часто такую растительность можно встретить на грядках и клумбах, на которые не попадает солнце либо же тех, что расположены в низине. Ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала о причинах появления мха и способах, которые помогут от него избавиться.
Перед тем, как начать убирать мох, нужно понять, почему он появился. Не всегда причиной является тень или расположение участка в низине, проблема может быть глубже.
«Мох растет из-за переувлажнения почвы или высокого уровня грунтовых вод. Высокая кислотность грунта тоже может привести к появлению мха. Нарушить рН баланс можно превышением дозировки удобрений, например излишками свежего навоза», — рассказала эксперт.
Кроме того, споры мха можно занести на свой участок случайно. Например, вместе с хвойными ветками из леса.
Наиболее действенный способ борьбы со мхом — механическое удаление. Также стоит заняться известкованием — нормализацией pH баланса.
«Нейтрализовать кислотность можно доломиткой и другими средствами», — добавила Анастасия Коврижных.
Если же проблему решить не удалось, придется прибегнуть к крайним мерам — использовать гербициды. Важно: после них придется восстанавливать плодородный слой почвы.
Источник: belnovosti.by
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