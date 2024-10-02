Как избавиться от мха на грядках: ответил эксперт

Мох на участке — распространенное явление среди садоводов. Особенно часто такую растительность можно встретить на грядках и клумбах, на которые не попадает солнце либо же тех, что расположены в низине. Ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала о причинах появления мха и способах, которые помогут от него избавиться.