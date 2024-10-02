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Posted 2 октября, 06:10

Published 2 октября, 06:10

Modified 2 октября, 10:34

Updated 2 октября, 10:34

Как избавиться от мха на грядках: ответил эксперт

Как избавиться от мха на грядках: ответил эксперт

2 октября 2024, 06:10
Фото: 1MI
Каждый садовод рано или поздно сталкивается с появлением мха на участке. Эксперт рассказала, как справиться с этой проблемой.

Мох на участке — распространенное явление среди садоводов. Особенно часто такую растительность можно встретить на грядках и клумбах, на которые не попадает солнце либо же тех, что расположены в низине. Ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала о причинах появления мха и способах, которые помогут от него избавиться.

Почему появляется мох

Перед тем, как начать убирать мох, нужно понять, почему он появился. Не всегда причиной является тень или расположение участка в низине, проблема может быть глубже.

«Мох растет из-за переувлажнения почвы или высокого уровня грунтовых вод. Высокая кислотность грунта тоже может привести к появлению мха. Нарушить рН баланс можно превышением дозировки удобрений, например излишками свежего навоза», — рассказала эксперт.

Кроме того, споры мха можно занести на свой участок случайно. Например, вместе с хвойными ветками из леса.

Фото: 1MI

Как с ним бороться

Наиболее действенный способ борьбы со мхом — механическое удаление. Также стоит заняться известкованием — нормализацией pH баланса.

«Нейтрализовать кислотность можно доломиткой и другими средствами», — добавила Анастасия Коврижных.

Если же проблему решить не удалось, придется прибегнуть к крайним мерам — использовать гербициды. Важно: после них придется восстанавливать плодородный слой почвы.

Источник: belnovosti.by

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как защитить дачу от грызунов. Именно осенью мыши пробираются на участки, так как им нужно найти место для зимовки. Чтобы избавиться от нежданных гостей, необходимо начать с заделывания всех отверстий, ведущих в кладовку, подав или чердак.

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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