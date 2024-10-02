Как быстро и выгодно продать квартиру: советы от эксперта

Перед тем, как пригласить в квартиру возможных покупателей, необходимо убедиться в том, что все коммуникации в доме работают исправно, особенно это касается сантехники. Также перед продажей стоит провести ремонт, хотя бы косметический, так апартаменты предстанут перед будущими собственниками в удачном свете. О деталях, на которые не стоит жалеть денег во время ремонта, мы писали здесь.