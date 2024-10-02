Как быстро и выгодно продать квартиру: советы от эксперта

Posted 2 октября, 09:46
Published 2 октября, 09:46
Modified 2 октября, 11:40
Updated 2 октября, 11:40
Продажа квартиры может быть очень быстрой и не затратной, если соблюдать несколько простых правил. О тонкостях удачных следок с недвижимостью рассказала дизайнер Юлия Тычино.
Перед тем, как пригласить в квартиру возможных покупателей, необходимо убедиться в том, что все коммуникации в доме работают исправно, особенно это касается сантехники. Также перед продажей стоит провести ремонт, хотя бы косметический, так апартаменты предстанут перед будущими собственниками в удачном свете. О деталях, на которые не стоит жалеть денег во время ремонта, мы писали здесь.
«Помогут добиться желаемого накрытый обеденный стол, расставленные повсюду свежие цветы, витающий в воздухе приятный аромат и прочие мелочи. Если вы занимаетесь продажей дома, приведите в порядок подъездную дорожку: подстригите кусты, помойте тротуар и удалите сорняки», — отметила эксперт.
Перед приходом покупателей важно убедиться в том, что в ящиках не осталось вещей. Вероятнее всего, будущие собственники захотят оценить имеющиеся системы хранения, наличие чужой одежды в этом случае станет скорее «минусом». Единственное, что стоит оставить в шкафах и комодах — удобные мелочи, например, валики для одежды, ложку для обуви или плечики.
Залог успеха при продаже квартиры — правильное время показа. Приглашать покупателей на просмотр лучше днем, чтобы помещения наполнял солнечный свет. Такой подход позволит создать уютную и комфортную атмосферу.
«Если случилось так, что вероятные будущие хозяева пожаловали вечером, включите везде лампы высокой мощности», — посоветовала Юлия Тычино.
Источник: Белновости
Напомним, что ранее Город55 рассказывал о хитростях, которые помогут сэкономить во время ремонта.
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