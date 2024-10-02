Готов только на 85%. В доме для аварийных переселенцев побывал омский зампрокурора

Posted 2 октября, 09:49
Published 2 октября, 09:49
Modified 2 октября, 09:51
Updated 2 октября, 09:51
В Омске продолжается строительство многоквартирного жилого дома на улице 6-я Станционная, который станет новым домом для 573 граждан, переселяемых из аварийного жилья. Проект реализуется в рамках национальной программы, направленной на улучшение жилищных условий для жителей города.
Недавно заместитель прокурора города Омска Александр Лазарчук и директор департамента жилищной политики администрации города Ольга Парфенова провели инспекцию строительного объекта. На данный момент работы находятся на завершающей стадии, и готовность дома составляет 85%. Строительство ведет компания ООО «СМУ № 1».
В ходе инспекции было отмечено, что вторая секция дома уже проходит этап чистовой отделки. Также активно ведутся работы по утеплению фасадов, закрытию теплового контура и благоустройству прилегающей территории. Эти мероприятия являются ключевыми для обеспечения комфортных условий проживания будущих жильцов.
Александр Лазарчук подчеркнул важность соблюдения сроков и качества выполняемых работ. Подрядчику было сделано предупреждение о необходимости строго следовать установленным контрактом срокам и стандартам качества.
Напомним, что подрядчик на объекте сменился еще 18 октября 2023 году. Изначально работу доверили «Домостроительному комбинату-3», но тот сильно отставал от графика работ.
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