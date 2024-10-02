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Posted 2 октября, 09:49

Published 2 октября, 09:49

Modified 2 октября, 09:51

Updated 2 октября, 09:51

В Омске дом на 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья готов на 85%

Готов только на 85%. В доме для аварийных переселенцев побывал омский зампрокурора

2 октября 2024, 09:49
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске дом на 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья готов на 85%

В Омске на улице 6-я Станционная строится новый многоквартирный дом, который станет новым домом для 573 граждан, переселяемых из аварийного жилья. Строительство ведется в рамках национальной программы и уже подходит к завершению.

В Омске продолжается строительство многоквартирного жилого дома на улице 6-я Станционная, который станет новым домом для 573 граждан, переселяемых из аварийного жилья. Проект реализуется в рамках национальной программы, направленной на улучшение жилищных условий для жителей города.

Недавно заместитель прокурора города Омска Александр Лазарчук и директор департамента жилищной политики администрации города Ольга Парфенова провели инспекцию строительного объекта. На данный момент работы находятся на завершающей стадии, и готовность дома составляет 85%. Строительство ведет компания ООО «СМУ № 1».

Фото: Прокуратура Омской области

В ходе инспекции было отмечено, что вторая секция дома уже проходит этап чистовой отделки. Также активно ведутся работы по утеплению фасадов, закрытию теплового контура и благоустройству прилегающей территории. Эти мероприятия являются ключевыми для обеспечения комфортных условий проживания будущих жильцов.

Александр Лазарчук подчеркнул важность соблюдения сроков и качества выполняемых работ. Подрядчику было сделано предупреждение о необходимости строго следовать установленным контрактом срокам и стандартам качества.

Напомним, что подрядчик на объекте сменился еще 18 октября 2023 году. Изначально работу доверили «Домостроительному комбинату-3», но тот сильно отставал от графика работ.

Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
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#Екатерина Тараленко#Омск#Прокуратура#Строительство#Новости#Переселенцы#Компания#Инспекция#Жилой комплекс#Работы#Фасады
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