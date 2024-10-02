Эксперт рассказала, как правильно выбрать саженцы: ваша дача утонет в урожае

Однако стоит иметь ввиду, что саженцами иностранных производителей на участок могут проникнуть мелкие вредители, которых тяжело отследить карантинной службе при проверке на таможне. Также таким растениям первое время нужно больше органических удобрений, так как они могут сложно переживать переход из одного климата в другой.