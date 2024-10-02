Эксперт рассказала, как правильно выбрать саженцы: ваша дача утонет в урожае

Posted 2 октября, 08:54
Published 2 октября, 08:54
Modified 2 октября, 10:34
Updated 2 октября, 10:34
Чтобы получить хороший урожай в следующем сезоне, необходимо выбрать правильные саженцы. Однако в магазинах для садоводов их часто бывает настолько много, что можно легко ошибиться с выбором. Как этого избежать и быть уверенным в удачном урожае? Рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Для разных видов растений существуют различные правила выбора саженцев, вот главные из них:
Если вы хотите вырастить у себя на участке плодовые деревья или посадить кустарники, предпочтение следует отдавать отечественным саженцам либо тем, которые были выращены в странах с похожим климатом.
«Если вы хотите посадить определенный сорт, но сомневаетесь в его приспособленности к условиям своего региона, обратитесь за консультацией к местным производителям или продавцам из специализированных магазинов. Возможно, они уже имеют опыт работы с этим сортом и могут дать полезные рекомендации», — посоветовала эксперт.
С декоративными и экзотическими растениями ситуация противоположная — для них отлично подойдут импортные саженцы.
«Одним из ярких примеров является глициния, которая становится все более популярной в наших краях. Хоть ее и провозят в основном из Голландии и Германии, но эти сорта отличаются высокой устойчивостью. Корневая система глицинии способна выдерживать даже сильные морозы, поэтому ее смело можно высаживать», — добавила Анастасия Коврижных.
Однако стоит иметь ввиду, что саженцами иностранных производителей на участок могут проникнуть мелкие вредители, которых тяжело отследить карантинной службе при проверке на таможне. Также таким растениям первое время нужно больше органических удобрений, так как они могут сложно переживать переход из одного климата в другой.
Источник: Белновости
Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как правильно собирать урожай. О сроках, эффективных методах и правилах хранения плодов читайте в материале.
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