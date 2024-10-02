Что необходимо сделать с малиной осенью: важное правило последнего полива

Перед наступлением холодов нужно убедиться, что кусты малины получили много воды и готовы к зимовке. Идеальным вариантом будет полить грунт так, чтобы на каждый квадратный метр участка пришлось по 30 литров жидкости. Тогда малина не столкнется с дефицитом влаги в холодное время года.