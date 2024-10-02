Что необходимо сделать с малиной осенью: важное правило последнего полива

Posted 2 октября, 10:33
Published 2 октября, 10:33
Modified 2 октября, 18:37
Updated 2 октября, 18:37
Многие дачники перестают поливать малину после плодоношения, но это грубая ошибка. Кусты ягоды необходимо поливать и с приходом осени, продолжая до наступления холодов. Более того, именно после окончания летнего сезона полив должен быть наиболее обильным. О том, как правильно поливать малину осенью, рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Недавно Город55 рассказывал, как правильно собрать урожай на даче. Но сезон продолжается и после этого и стоит помнить, что многим растениям нужен уход до самого наступления холодов.
После плодоношения малины никакого четкого графика полива нет, нужно ориентироваться на состояние почвенного покрова и поливать кусты тогда, когда грунт просыхает.
«В этот случае достаточно налить по две лейки воды под каждое растение. После завершения процедуры необходимо осуществить неглубокое рыхление почвы. Если осень выдалась дождливой, то часто поливать малину, скорее всего, не приднтся», — отметила эксперт.
Перед наступлением холодов нужно убедиться, что кусты малины получили много воды и готовы к зимовке. Идеальным вариантом будет полить грунт так, чтобы на каждый квадратный метр участка пришлось по 30 литров жидкости. Тогда малина не столкнется с дефицитом влаги в холодное время года.
«Потом желательно покрыть увлажненный почвенный покров каким-нибудь мульчирующим материалом. Важный момент: если осень выдалась очень дождливой, то особой необходимости в проведении влагозарядного полива нет», — добавила Анастасия Коврижных.
Ранее стало известно, как правильно замораживать малину, чтобы она остались сочной и не потеряла вкус. Есть два вида заморозки плодов: шоковая и сухая, способов хранения при этом больше, каждый может выбрать наиболее подходящий и удобный.
Источник: Белновости
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