АО СК «РСХБ-Страхование» выступит страховым спонсором выставки «Золотая осень»

Это крупное событие для всей отрасли. По традиции на площадке «Золотой осени» соберутся тысячи производителей из разных регионов России, чтобы представить свою продукцию, презентовать сельхозтехнику, инновационные разработки и новейшие технологии в сфере АПК. В деловой программе выставки запланированы конференции, дискуссии, семинары, посвященные актуальным отраслевым темам. В рамках мероприятий ведущие эксперты отрасли поделятся с участниками выставки своим опытом и знаниями.

Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное планам развития отрасли до 2030 года. Также в рамках выставки пройдет форум «Женщины в АПК», посвященный вопросам профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве. Под эгидой РАН состоится форум «Научное обеспечение продовольственной безопасности в условиях новых вызовов», где обсудят вопросы повышения эффективности научных исследований, подготовку кадров, развитие селекции, генетики и биотехнологий.



9 октября в 10:00 в конференц-зале №3 «Тимирязев Центр» состоится круглый стол «Агрострахование как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий», который пройдет в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2024». Организаторы круглого стола — Национальный союз агростраховщиков и генеральный страховой спонсор выставки АО СК «РСХБ-Страхование».



В рамках круглого стола особое внимание будет уделено вопросам страховой защиты АПК, роли системы сельскохозяйственного страхования в обеспечении финансовой стабильности сельхозтоваропроизводителей в условиях неустойчивой погоды, предварительным итогам возмещения убытков в условиях ЧС 2024 года, а также задачам по расширению применения страховой защиты для агробизнеса. По завершению мероприятия пройдет награждение ведущих экспертов в области урегулирования убытков.