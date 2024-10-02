АО СК «РСХБ-Страхование» выступит страховым спонсором выставки «Золотая осень»

Posted 2 октября, 10:03
Published 2 октября, 10:03
Modified 2 октября, 10:05
Updated 2 октября, 10:05
Это крупное событие для всей отрасли. По традиции на площадке «Золотой осени» соберутся тысячи производителей из разных регионов России, чтобы представить свою продукцию, презентовать сельхозтехнику, инновационные разработки и новейшие технологии в сфере АПК. В деловой программе выставки запланированы конференции, дискуссии, семинары, посвященные актуальным отраслевым темам. В рамках мероприятий ведущие эксперты отрасли поделятся с участниками выставки своим опытом и знаниями.
Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное планам развития отрасли до 2030 года. Также в рамках выставки пройдет форум «Женщины в АПК», посвященный вопросам профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве. Под эгидой РАН состоится форум «Научное обеспечение продовольственной безопасности в условиях новых вызовов», где обсудят вопросы повышения эффективности научных исследований, подготовку кадров, развитие селекции, генетики и биотехнологий.
9 октября в 10:00 в конференц-зале №3 «Тимирязев Центр» состоится круглый стол «Агрострахование как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий», который пройдет в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2024». Организаторы круглого стола — Национальный союз агростраховщиков и генеральный страховой спонсор выставки АО СК «РСХБ-Страхование».
В рамках круглого стола особое внимание будет уделено вопросам страховой защиты АПК, роли системы сельскохозяйственного страхования в обеспечении финансовой стабильности сельхозтоваропроизводителей в условиях неустойчивой погоды, предварительным итогам возмещения убытков в условиях ЧС 2024 года, а также задачам по расширению применения страховой защиты для агробизнеса. По завершению мероприятия пройдет награждение ведущих экспертов в области урегулирования убытков.
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