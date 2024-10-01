Зачатые с помощью вспомогательных технологий дети часто страдают от проблем с сердцем

Авторы исследования предполагают, что у родителей, неспособных зачать ребёнка естественным путём, и у детей с врожденным пороком сердца может быть общий фактор. По их мнению, количество детей с подобным заболеванием будет расти, так как в разных странах от 2% до 8% зачатий происходят с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.