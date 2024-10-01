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Posted 1 октября, 08:05

Published 1 октября, 08:05

Modified 1 октября, 08:05

Updated 1 октября, 08:05

Зачатые с помощью вспомогательных технологий дети часто страдают от проблем с сердцем

Зачатые с помощью вспомогательных технологий дети часто страдают от проблем с сердцем

1 октября 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney
Учёные сделали важное открытие на основе масштабного исследования здоровья детей, зачатых с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Исследование показало, что вероятность развития врожденного порока сердца у таких малышей возрастает на 36%.

Как передает newkhakasiya.online, исследование охватило детей, родившихся с середины 1980-х до середины 2010-х годов в скандинавских странах и в Финляндии, и включало почти восемь миллионов человек. Этот результат имеет значимость, поскольку порок сердца является одним из самых распространенных и серьёзных врожденных заболеваний.

В исследовании рассматривались различные методы зачатия, такие как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ) и криоконсервация эмбрионов. Также учитывались возраст родителей, их здоровье и образ жизни.

Результаты показали, что использование этих методов увеличивает вероятность порока сердца у ребёнка на 36%. Этот риск возрастает ещё больше при многоплодной беременности, что часто происходит при искусственном оплодотворении.

Авторы исследования предполагают, что у родителей, неспособных зачать ребёнка естественным путём, и у детей с врожденным пороком сердца может быть общий фактор. По их мнению, количество детей с подобным заболеванием будет расти, так как в разных странах от 2% до 8% зачатий происходят с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

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