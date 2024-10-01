«Вжился в квадроберскую жизнь». В Омске женщина выгуливала ребенка на поводке

Posted 1 октября, 09:15
Published 1 октября, 09:15
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
В соцсетях появилось сообщение о том, что в Омске женщина выгуливала ребенка на поводке. Автор поста утверждает, что это произошло накануне, 30 сентября, возле дома на Пригородной, 30.
Судя по видео, выложенному в паблике «Инцидент Омск», мама вела своего ребенка на поводке по детской площадке. Малыш в комбинезоне шел на четвереньках, при этом рядом с ним бегала и прыгала настоящая собака.
В комментариях большинство пользователей были возмущены поступком женщины. Многие посчитали, что ребенок «полностью вжился в квадроберскую жизнь». Однако нашлись и те, кто не увидел в играх малыша ничего плохого.
«Ну играют они так, чего кипиш поднимать? Мы с подругой мелкие тоже „в собачек“ играли, друг друга так водили, но квадроберами не стали же», — поделилась мнением одна из жительниц города.
В полиции Городу55 сообщили, что информация, размещённая в интернете, будет проверена. Правоохранители выехали на место происшествия. Информация уточняется.
Примечательно, что дома №30 на улице Пригородной не существует. Поэтому вопрос, точно ли это произошло в Омске, остается открытым.
Напомним, что квадроберы — это люди, занимающиеся квадробикой, которая произошла из слов «четыре» на латыни (quattuor) и «аэробика». Психолог из Омска Наталья Целевич объяснила Городу55, что субкультура не опасна, если люди не выходят за рамки общества. Таким образом дети и подростки могут найти единомышленников и проявить себя.
«С помощью „фишек“ внешнего вида квадроберы могут выразить свой протест, бросить вызов, привлечь внимание. Это абсолютно нормальное поведение для людей такого возраста. Но любая субкультура, конечно, должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих!», — добавила психолог.
А подробнее о том, в чем смысл субкультуры, почему их хотят запретить и что омичи думаю о квадроберах, читайте в материале по ссылке ниже.
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