«Вжился в квадроберскую жизнь». В Омске женщина выгуливала ребенка на поводке

Напомним, что квадроберы — это люди, занимающиеся квадробикой, которая произошла из слов «четыре» на латыни (quattuor) и «аэробика». Психолог из Омска Наталья Целевич объяснила Городу55, что субкультура не опасна, если люди не выходят за рамки общества. Таким образом дети и подростки могут найти единомышленников и проявить себя.