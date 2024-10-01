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Posted 1 октября, 18:01

Published 1 октября, 18:01

Modified 1 октября, 18:22

Updated 1 октября, 18:22

Владимир Якушев: ЕР будет работать над поправками ко второму чтению бюджета

Владимир Якушев: ЕР будет работать над поправками ко второму чтению бюджета

1 октября 2024, 18:01
Фото: ER.RU
«Единая Россия» совместно с Правительством Российской Федерации проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев.

По его словам, первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Перед этим депутаты займутся изучением документа в комитетах, что позволит им выявить положения, требующие доработки, сообщает mkset.ru.

Он отметил, что ключевыми направлениями бюджета остаются выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологической независимости, финансирование безопасности, а также поддержка участников СВО и их семей.

Финансирование социальной политики увеличится: к 2027 году предвидится рост расходов до 7,2 трлн рублей. Это позволит обеспечить необходимые выплаты семьям с детьми, продлить программу материнского капитала, развить систему долговременного ухода, а также программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

Обеспечены положения народной программы «Единой России» по строительству детских садов и школ, их капитальному ремонту, а также по предоставлению горячего питания для учеников младших классов. Программа капитального ремонта образовательных учреждений, реализуемая в сотрудничестве с Минпросвещения, получит дополнительное финансирование в размере 15 миллиардов рублей ежегодно.

В бюджете также заложены средства для ремонта и оснащения техникумов, строительства кампусов, подготовки инженерных кадров и привлечения молодежи к научной деятельности, что соответствует поручениям президента.

Расходы на здравоохранение также увеличиваются. Инициатива «Единой России» предусматривает выделение средств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Программа модернизации первичного звена здравоохранения продолжит свое развитие, а финансирование фонда «Круг добра», поддерживающего детей с орфанными заболеваниями, будет увеличено.

Запланирована модернизация коммунальной инфраструктуры, предложения по которой «Единая Россия» представила в Минстрой. Будет продолжена реализация программ формирования современной городской среды и комплексного развития сельских территорий, пишет сайт ER.RU. Регионам будет оказана поддержка через инвестиции в инфраструктурные проекты, в том числе по строительству транспортных узлов и обновлению общественного транспорта. Также будет выделено 6,1 трлн рублей для обеспечения технологического суверенитета страны.

«В числе приоритетов реализация национальных проектов. „Единая Россия“ представила по каждому из них свои предложения», — заключил Якушев.

#Общество
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