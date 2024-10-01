Владимир Якушев: ЕР будет работать над поправками ко второму чтению бюджета

Запланирована модернизация коммунальной инфраструктуры, предложения по которой «Единая Россия» представила в Минстрой. Будет продолжена реализация программ формирования современной городской среды и комплексного развития сельских территорий, пишет сайт ER.RU. Регионам будет оказана поддержка через инвестиции в инфраструктурные проекты, в том числе по строительству транспортных узлов и обновлению общественного транспорта. Также будет выделено 6,1 трлн рублей для обеспечения технологического суверенитета страны.