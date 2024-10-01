Владимир Якушев: ЕР будет работать над поправками ко второму чтению бюджета

Posted 1 октября, 18:01
Published 1 октября, 18:01
Modified 1 октября, 18:22
Updated 1 октября, 18:22
По его словам, первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Перед этим депутаты займутся изучением документа в комитетах, что позволит им выявить положения, требующие доработки, сообщает mkset.ru.
Он отметил, что ключевыми направлениями бюджета остаются выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологической независимости, финансирование безопасности, а также поддержка участников СВО и их семей.
Финансирование социальной политики увеличится: к 2027 году предвидится рост расходов до 7,2 трлн рублей. Это позволит обеспечить необходимые выплаты семьям с детьми, продлить программу материнского капитала, развить систему долговременного ухода, а также программы социального контракта, реабилитации и абилитации.
Обеспечены положения народной программы «Единой России» по строительству детских садов и школ, их капитальному ремонту, а также по предоставлению горячего питания для учеников младших классов. Программа капитального ремонта образовательных учреждений, реализуемая в сотрудничестве с Минпросвещения, получит дополнительное финансирование в размере 15 миллиардов рублей ежегодно.
В бюджете также заложены средства для ремонта и оснащения техникумов, строительства кампусов, подготовки инженерных кадров и привлечения молодежи к научной деятельности, что соответствует поручениям президента.
Расходы на здравоохранение также увеличиваются. Инициатива «Единой России» предусматривает выделение средств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Программа модернизации первичного звена здравоохранения продолжит свое развитие, а финансирование фонда «Круг добра», поддерживающего детей с орфанными заболеваниями, будет увеличено.
Запланирована модернизация коммунальной инфраструктуры, предложения по которой «Единая Россия» представила в Минстрой. Будет продолжена реализация программ формирования современной городской среды и комплексного развития сельских территорий, пишет сайт ER.RU. Регионам будет оказана поддержка через инвестиции в инфраструктурные проекты, в том числе по строительству транспортных узлов и обновлению общественного транспорта. Также будет выделено 6,1 трлн рублей для обеспечения технологического суверенитета страны.
«В числе приоритетов реализация национальных проектов. „Единая Россия“ представила по каждому из них свои предложения», — заключил Якушев.
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