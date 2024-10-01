Витражи, хайтек и башни. Топ дорогих необычных коттеджей, продаваемых в Омске

Posted 1 октября, 03:10
Published 1 октября, 03:10
Modified 1 октября, 03:10
Updated 1 октября, 03:10
Для подборки дорогих выставленных на продажу коттеджей Город55 отобрал пять необычных и привлекающих внимание вариантов. Три из них расположены в Омске, еще два — в 40 км от города, на территории Усть-Заостровки. Рассказываем и показываем, что же предлагают омичам за 23 млн рублей и более.
Самый дорогой и самый большой по площади коттедж из нашей подборки находится на 3-й Островской в поселке Рыбачий. За 46,35 млн рублей можно получить двухэтажный дом площадью 468 «квадратов», напоминающий «крепость», и участок в 7,5 соток.
В объявлении говорится, что «элитарный, статусный» коттедж построен в 2014 году по архитектурному проекту. Покупателей завлекают расположением в живописном месте на берегу Иртыша, красивым видом на парк «Зеленый остров» с колесом обозрения, закрытой территорией поселка и близостью до центра города.
Теперь подробнее про коттедж, который, по словам авторов объявления, обладает высоким техническим потенциалом. Коттедж состоит из двух частей, и в одной из них ремонт уже завершен. Работы выполнялись по индивидуальному проекту, с использованием дорогостоящих и качественных материалов.
В огромном коттедже на 3-й Островской есть хамам, две гардеробных, прачечная, кинозал, массажный кабинет и винный погреб. Во дворе стоит сруб под баню, так что при желании новый собственник сможет обзавестись еще и ей.
В 35 млн рублей оценили коттедж площадью 360 кв. м на улице Береговая в Усть-Заостровке. Да, жить придется не в самом Омске, но расстояние для города не такое большое.
Построенный в 2017 году по финской каркасной технологии дом находится на участке площадью 12 соток и, по заверениям продавца, имеет идеальную посадку по сторонам света. При желании у нового собственника будет возможность сделать свой спуск к Иртышу.
«Нe деревня, не дачa, спокойные респектабельные соседи, проживающие круглогодично», — рассказывает продавец в объявлении.
Фасады в стильном коттедже выполнены из клинкерного камня и планкена из лиственницы. Площадь панорамного остекления превышает 170 «квадратов», при этом при постройке использовалось энергоэффективное стекло с аргоном и тонировкой. Имеется и архитектурное фасадное освещение.
Новый владелец получит в свое распоряжение всю технику и мебель. Среди «плюшек» коттеджа — полностью автономная летняя кухня площадью 25 «квадратов», сауна, просторная кухня-гостиная (58 «квадратов»), мастер-спальня, дровяной камин итальянского производства, лестница из ясеня.
Следующий коттедж — более доступный по цене по сравнению с предыдущими вариантами. За 25 млн рублей можно приобрести трехэтажный дом площадью 312,2 кв. м на 4-й Пригородной рядом со сквером СибНИИСХоз.
Покупатель получит «эксклюзивный коттедж, расположенный в экологически чистом районе города». По крайней мере, так утверждают в объявлении.
«Чтобы оценить всю красоту и практичность данного домa, необходимо увидеть его собственными глазами! Капитальное строениe из хороших материалов: сваи, кирпич. Все перекрытия и лестницы — железобетон. Крыша — металлочерепица. Очень тепло зимой», — говорит продавец.
Первый этаж дома занимает просторный холл, кухня со столовой, прачечная, кладовая и санузел; второй — четыре спальни, ванная, несколько гардеробных и внутренний балкон; третий — свободное помещение, кладовая и терраса. На участке в 10 соток помимо дома разместили два гаража. Сам участок, кстати, тоже не без достоинств: во-первых, он ухоженный и плодородный; во-вторых, на нем растет немало хвойных деревьев.
На Левобережье, в элитном поселке Чукреевка, можно приобрести двухэтажный дом площадью 360 «квадратов». Расположен он по улице Звонкая на участке в 8 соток.
Цена современного коттеджа в стиле хайтек составляет 23,5 млн рублей, однако будущему владельцу нужно быть готовым к дополнительным расходам. Сейчас в доме выполнена отделка стен и разведена проводка. Покупателю, кстати, даже готовы предоставить существующий дизайн-проект.
Отдельный плюс продаваемого коттеджа на Звонкой — это 6-метровые окна, стеклопакеты для них выполняли на заказ из немецкого стекла с эксклюзивной тонировкой. За 23,5 млн новый собственник получит все коммуникации, дренажную систему и уличное освещение на участке, гараж на две машины и большой банный комплекс. Зону отдыха начали делать, но пока не довели дело до конца.
«Продаем дом в хорошие руки, так как все делали для себя, с любовью и не жалели сил и конечно финансов! Продажа в связи с переводом по службе в другой регион», — объяснили причину продажи стильного дома.
В 22,5 млн рублей оценили трехэтажный коттедж, расположенный на участке в 30 соток в СНТ Простор Усть-Заостровского поселения. Построили дом площадью 385 «квадратов» в 2011 году. Помимо самого коттеджа, на участке находится еще и банный комплекс с бассейном, сауной, комнатой отдыха и теплым переходом в дом, а также гараж на 3 автомобиля. Банный комплекс, кстати, не сильно уступает по площади дому — это целых 240 «квадратов».
«Чтобы оценить всю красоту и практичность данного дома, необходимо увидеть его собственными глазами», — говорится в объявлении.
Немного о коттедже. Первый этаж отведен под прихожую, кухню-гостиную площадью 112 «квадратов», прачечную и совмещенный санузел. На втором этаже разместились три спальни с соответствующим числом санузлов; а на третьем — две спальни и терраса.
Такой вариант, как следует из слов продавца, отличная возможность жить в «самом экологичном по розе ветров микрорайоне», с видом на Иртыш, но при этом без проблем быстро добраться до Омска при необходимости.
Напомним, ранее Город55 рассказывал про 15-летний долгострой на проспекте Мира. Здание, которое выросло только на один этаж, уже не первый год пытаются продать за 42 млн рублей. Оказалось, что собственник так и не появившегося дома начал строить его после уговоров друзей.
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