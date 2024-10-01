Витражи, хайтек и башни. Топ дорогих необычных коттеджей, продаваемых в Омске

Первый этаж дома занимает просторный холл, кухня со столовой, прачечная, кладовая и санузел; второй — четыре спальни, ванная, несколько гардеробных и внутренний балкон; третий — свободное помещение, кладовая и терраса. На участке в 10 соток помимо дома разместили два гаража. Сам участок, кстати, тоже не без достоинств: во-первых, он ухоженный и плодородный; во-вторых, на нем растет немало хвойных деревьев.