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Posted 1 октября, 03:10

Published 1 октября, 03:10

Modified 1 октября, 03:10

Updated 1 октября, 03:10

Иллюстрация

Витражи, хайтек и башни. Топ дорогих необычных коттеджей, продаваемых в Омске

1 октября 2024, 03:10
Фото: 1MI
Иллюстрация
На сайтах недвижимости можно встретить десятки объявлений о продаже элитных коттеджей. Стоимость таких домов в зависимости от расположения и площади варьируется от 20 до 80 млн рублей. В подборке Города55 — рассматриваем необычные и стильные дорогие варианты.

Для подборки дорогих выставленных на продажу коттеджей Город55 отобрал пять необычных и привлекающих внимание вариантов. Три из них расположены в Омске, еще два — в 40 км от города, на территории Усть-Заостровки. Рассказываем и показываем, что же предлагают омичам за 23 млн рублей и более.

Элитарность, закрытая территория и живописные виды

Самый дорогой и самый большой по площади коттедж из нашей подборки находится на 3-й Островской в поселке Рыбачий. За 46,35 млн рублей можно получить двухэтажный дом площадью 468 «квадратов», напоминающий «крепость», и участок в 7,5 соток.

В объявлении говорится, что «элитарный, статусный» коттедж построен в 2014 году по архитектурному проекту. Покупателей завлекают расположением в живописном месте на берегу Иртыша, красивым видом на парк «Зеленый остров» с колесом обозрения, закрытой территорией поселка и близостью до центра города.

Дом, напоминающий "крепость" или "дворец" находится в поселке РыбачийДом, напоминающий "крепость" или "дворец" находится в поселке Рыбачий
Строился коттедж по индивидуальному проектуСтроился коттедж по индивидуальному проекту
Внутри не обошлось без такого атрибута роскоши, как каминВнутри не обошлось без такого атрибута роскоши, как камин
Окна в пол дают много светаОкна в пол дают много света
В доме есть несколько ванных комнат и даже хамамВ доме есть несколько ванных комнат и даже хамам
Дом, напоминающий "крепость" или "дворец" находится в поселке Рыбачий. Фото: Скриншот Авито

Теперь подробнее про коттедж, который, по словам авторов объявления, обладает высоким техническим потенциалом. Коттедж состоит из двух частей, и в одной из них ремонт уже завершен. Работы выполнялись по индивидуальному проекту, с использованием дорогостоящих и качественных материалов.

В огромном коттедже на 3-й Островской есть хамам, две гардеробных, прачечная, кинозал, массажный кабинет и винный погреб. Во дворе стоит сруб под баню, так что при желании новый собственник сможет обзавестись еще и ей.

«Фотогеничный» дом с панорамным остеклением и европейской техникой

В 35 млн рублей оценили коттедж площадью 360 кв. м на улице Береговая в Усть-Заостровке. Да, жить придется не в самом Омске, но расстояние для города не такое большое.

Построенный в 2017 году по финской каркасной технологии дом находится на участке площадью 12 соток и, по заверениям продавца, имеет идеальную посадку по сторонам света. При желании у нового собственника будет возможность сделать свой спуск к Иртышу.

«Нe деревня, не дачa, спокойные респектабельные соседи, проживающие круглогодично», — рассказывает продавец в объявлении.
Дом строили по финской каркасной технологииДом строили по финской каркасной технологии
Выглядит коттедж современно и стильноВыглядит коттедж современно и стильно
На кухне, совмещенной с гостиной, установлен большой столНа кухне, совмещенной с гостиной, установлен большой стол
В интерьере прежний собственник отдавал предпочтение минимализмуВ интерьере прежний собственник отдавал предпочтение минимализму
Из окон открывается шикарный видИз окон открывается шикарный вид
Дом строили по финской каркасной технологии. Фото: Скриншот сайта Авито

Фасады в стильном коттедже выполнены из клинкерного камня и планкена из лиственницы. Площадь панорамного остекления превышает 170 «квадратов», при этом при постройке использовалось энергоэффективное стекло с аргоном и тонировкой. Имеется и архитектурное фасадное освещение.

Новый владелец получит в свое распоряжение всю технику и мебель. Среди «плюшек» коттеджа — полностью автономная летняя кухня площадью 25 «квадратов», сауна, просторная кухня-гостиная (58 «квадратов»), мастер-спальня, дровяной камин итальянского производства, лестница из ясеня.

С террасой, теплицей и вблизи зеленого сквера

Следующий коттедж — более доступный по цене по сравнению с предыдущими вариантами. За 25 млн рублей можно приобрести трехэтажный дом площадью 312,2 кв. м на 4-й Пригородной рядом со сквером СибНИИСХоз.

Покупатель получит «эксклюзивный коттедж, расположенный в экологически чистом районе города». По крайней мере, так утверждают в объявлении.

«Чтобы оценить всю красоту и практичность данного домa, необходимо увидеть его собственными глазами! Капитальное строениe из хороших материалов: сваи, кирпич. Все перекрытия и лестницы — железобетон. Крыша — металлочерепица. Очень тепло зимой», — говорит продавец.
Площадь трехэтажного дома превышает 300 "квадратов"Площадь трехэтажного дома превышает 300 "квадратов"
На третьем этаже есть террасаНа третьем этаже есть терраса
Участок плодородный, есть и теплицаУчасток плодородный, есть и теплица
План этажей в домеПлан этажей в доме
Площадь трехэтажного дома превышает 300 "квадратов". Фото: Скриншот сайта Авито

Первый этаж дома занимает просторный холл, кухня со столовой, прачечная, кладовая и санузел; второй — четыре спальни, ванная, несколько гардеробных и внутренний балкон; третий — свободное помещение, кладовая и терраса. На участке в 10 соток помимо дома разместили два гаража. Сам участок, кстати, тоже не без достоинств: во-первых, он ухоженный и плодородный; во-вторых, на нем растет немало хвойных деревьев.

Хайтек для ценителей индивидуальности и комфорта

На Левобережье, в элитном поселке Чукреевка, можно приобрести двухэтажный дом площадью 360 «квадратов». Расположен он по улице Звонкая на участке в 8 соток.

Цена современного коттеджа в стиле хайтек составляет 23,5 млн рублей, однако будущему владельцу нужно быть готовым к дополнительным расходам. Сейчас в доме выполнена отделка стен и разведена проводка. Покупателю, кстати, даже готовы предоставить существующий дизайн-проект.

Дом выполнен в стиле хайтек по уникальному проектуДом выполнен в стиле хайтек по уникальному проекту
На участке есть гараж на две машиныНа участке есть гараж на две машины
Вокруг участка возведен кирпичный заборВокруг участка возведен кирпичный забор
Дом выполнен в стиле хайтек по уникальному проекту. Фото: Скриншот сайта Авито

Отдельный плюс продаваемого коттеджа на Звонкой — это 6-метровые окна, стеклопакеты для них выполняли на заказ из немецкого стекла с эксклюзивной тонировкой. За 23,5 млн новый собственник получит все коммуникации, дренажную систему и уличное освещение на участке, гараж на две машины и большой банный комплекс. Зону отдыха начали делать, но пока не довели дело до конца.

«Продаем дом в хорошие руки, так как все делали для себя, с любовью и не жалели сил и конечно финансов! Продажа в связи с переводом по службе в другой регион», — объяснили причину продажи стильного дома.

Простор, окна в пол и огромная баня в придачу

В 22,5 млн рублей оценили трехэтажный коттедж, расположенный на участке в 30 соток в СНТ Простор Усть-Заостровского поселения. Построили дом площадью 385 «квадратов» в 2011 году. Помимо самого коттеджа, на участке находится еще и банный комплекс с бассейном, сауной, комнатой отдыха и теплым переходом в дом, а также гараж на 3 автомобиля. Банный комплекс, кстати, не сильно уступает по площади дому — это целых 240 «квадратов».

«Чтобы оценить всю красоту и практичность данного дома, необходимо увидеть его собственными глазами», — говорится в объявлении.
Дом привлекает своими зеркальными стенамиДом привлекает своими зеркальными стенами
На третьем этаже есть выход на террасуНа третьем этаже есть выход на террасу
Комнаты в доме очень просторныеКомнаты в доме очень просторные
В банном комплексе есть бассейнВ банном комплексе есть бассейн
Дом привлекает своими зеркальными стенами. Фото: Скриншот сайта Авито

Немного о коттедже. Первый этаж отведен под прихожую, кухню-гостиную площадью 112 «квадратов», прачечную и совмещенный санузел. На втором этаже разместились три спальни с соответствующим числом санузлов; а на третьем — две спальни и терраса.

Такой вариант, как следует из слов продавца, отличная возможность жить в «самом экологичном по розе ветров микрорайоне», с видом на Иртыш, но при этом без проблем быстро добраться до Омска при необходимости.

Напомним, ранее Город55 рассказывал про 15-летний долгострой на проспекте Мира. Здание, которое выросло только на один этаж, уже не первый год пытаются продать за 42 млн рублей. Оказалось, что собственник так и не появившегося дома начал строить его после уговоров друзей.

На первом этаже жилого дома. В Омске за 29 млн продают гостиницу «Полет»
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#Юлия Истомина#Общество#Недвижимость#Омск#Продажа#Омский район#Новости#Элитное жилье#Коттедж
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