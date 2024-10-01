Виталий Хоценко и глава Промсвязьбанка обсудили развитие Омской области

Posted 1 октября, 08:58
Published 1 октября, 08:58
Modified 1 октября, 09:01
Updated 1 октября, 09:01
В Омске прошла важная встреча между губернатором Виталием Хоценко и председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, на которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. В ходе совещания были рассмотрены результаты текущих проектов и намечены планы на будущее, включая социальные инициативы для улучшения качества жизни жителей региона.
Промсвязьбанк активно расширяет своё влияние в Омской области, поддерживая оборонно-промышленный комплекс и участвуя в инвестиционных инициативах. Важным аспектом партнёрства является реализация социальных проектов, таких как открытие Центра уличного баскетбола и строительство жилого комплекса для сотрудников оборонной отрасли.
Промсвязьбанк поддерживает инновационные проекты и модернизацию производств, что способствует привлечению инвестиций и стимулированию экономического роста. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса, а также экологическим инициативам.
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