Виталий Хоценко и глава Промсвязьбанка обсудили развитие Омской области

В Омске прошла важная встреча между губернатором Виталием Хоценко и председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, на которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. В ходе совещания были рассмотрены результаты текущих проектов и намечены планы на будущее, включая социальные инициативы для улучшения качества жизни жителей региона.