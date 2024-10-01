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Posted 1 октября, 08:58

Published 1 октября, 08:58

Modified 1 октября, 09:01

Updated 1 октября, 09:01

Виталий Хоценко и глава Промсвязьбанка обсудили развитие Омской области

Виталий Хоценко и глава Промсвязьбанка обсудили развитие Омской области

1 октября 2024, 08:58
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
В Омске состоялась ключевая встреча между губернатором Виталием Хоценко и председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. На ней обсуждались перспективы сотрудничества, направленные на улучшение качества жизни и экономическое развитие региона.

В Омске прошла важная встреча между губернатором Виталием Хоценко и председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, на которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества. В ходе совещания были рассмотрены результаты текущих проектов и намечены планы на будущее, включая социальные инициативы для улучшения качества жизни жителей региона.

Промсвязьбанк активно расширяет своё влияние в Омской области, поддерживая оборонно-промышленный комплекс и участвуя в инвестиционных инициативах. Важным аспектом партнёрства является реализация социальных проектов, таких как открытие Центра уличного баскетбола и строительство жилого комплекса для сотрудников оборонной отрасли.

Промсвязьбанк поддерживает инновационные проекты и модернизацию производств, что способствует привлечению инвестиций и стимулированию экономического роста. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса, а также экологическим инициативам.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Инвестиции#Губернатор#Новости#Промсвязьбанк#Экономическое развитие#Встреча
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