В центре Омска и Нефтяниках сотни домов остаются без горячей воды

Судя по карте отключений, горячей воды нет в сотнях домов по Омску. Особенно заметна эта проблема в городке Нефтяниках. Как следует из предоставленных данных, в большинстве домов неудобства придется потерпеть еще пару дней. Однако есть объекты с затяжным ремонтом, где горячей воды не будет еще пару недель, например, дома на Космическом проспекте и улице Таубе, Поворотникова и Суворова. На некоторых объектах работы и вовсе затянутся на месяц, это дома на Суворова и Дмитриева. Горячая вода и тепло массово отсутствуют в районе улиц проспект Карла Маркса, Серова, Всеволода Иванова и других.