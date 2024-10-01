В центре Омска и Нефтяниках сотни домов остаются без горячей воды

Posted 1 октября, 07:15
Published 1 октября, 07:15
Modified 1 октября, 07:25
Updated 1 октября, 07:25
Как рассказали в омской «Тепловой компании», продолжается активная работа по устранению повреждений на тепловых сетях, и за сутки 24 бригады, состоящие из 72 человек, устранили 20 повреждений в различных районах города. Горячее водоснабжение появилось на 106 объектах.
По официальным данным ведомства, сейчас в 376 домах все еще нет горячей воды, а на сетях зарегистрировано 315 повреждений. Еще вчера в городе было 355 домов без воды и 316 повреждений на сетях. Сотрудники попросту не успевают чинить поломки, которые то и дело появляются в разных районах города. В компании даже начали привлекать работников других предприятий.
Судя по карте отключений, горячей воды нет в сотнях домов по Омску. Особенно заметна эта проблема в городке Нефтяниках. Как следует из предоставленных данных, в большинстве домов неудобства придется потерпеть еще пару дней. Однако есть объекты с затяжным ремонтом, где горячей воды не будет еще пару недель, например, дома на Космическом проспекте и улице Таубе, Поворотникова и Суворова. На некоторых объектах работы и вовсе затянутся на месяц, это дома на Суворова и Дмитриева. Горячая вода и тепло массово отсутствуют в районе улиц проспект Карла Маркса, Серова, Всеволода Иванова и других.
Сегодня, 1 октября, 26 бригад продолжают свою работу в Центральном, Советском, Ленинском и Кировском округах:
Кроме того, в Омске также проводят капитальный ремонт теплосетей в микрорайоне «Золотые купола» и посёлке Черемушки.
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