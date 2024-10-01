В Омске ищут специалистов для строительства аэропорта Омск-Федоровка

Для сопровождения процесса строительства нового аэропорта Омск-Федоровка ищут специалистов. Информация об этом появилась на hh.ru. Холдинг «Аэропорты Регионов» открыл четыре вакансии. Сколько будут платить будущим сотрудникам в объявлении не указано — зарплата будет обсуждаться с каждым индивидуально.