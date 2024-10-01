В Омске ищут специалистов для строительства аэропорта Омск-Федоровка

Posted 1 октября, 10:12
Published 1 октября, 10:12
Modified 1 октября, 10:14
Updated 1 октября, 10:14
Для сопровождения процесса строительства нового аэропорта Омск-Федоровка ищут специалистов. Информация об этом появилась на hh.ru. Холдинг «Аэропорты Регионов» открыл четыре вакансии. Сколько будут платить будущим сотрудникам в объявлении не указано — зарплата будет обсуждаться с каждым индивидуально.
Так, компания ищет ведущего инженера проекта. Ему необходимо будет организовывать проектно-изыскательные работы, подготавливать и корректировать технические задания на проектирование, оптимизировать проектные решения, рассматривать и согласовывать рабочую документацию и другое.
Также открыта вакансия ведущего экономиста-сметчика. В его обязанности входит: формирование и ведение бюджета строительства аэропорта, проверка и составление сметы, отслеживание цен, расчет рыночной стоимости и прочее.
Холдинг ищет начальника юридической службы, который должен контролировать исполнение условий концессионного соглашения и организовывать правовое сопровождение проекта и строительства аэропорта
Кроме того, размещена вакансия директора девелоперского проекта. Ему необходимо будет заниматься организацией и сопровождением работ до завершения проекта, сопровождать процесс технико-экономического обоснования и разработки технического задания для разработки проекта, взаимодействовать с внутренними службами компании, партнерами, управляющими органами и органами власти.
Напомним, концессионное соглашение о создании нового аэропорта подписали еще в июне, в рамках ПМЭФ, с участием министра транспорта и руководителя Росавиации.
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