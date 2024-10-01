gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 09:03

Published 1 октября, 09:03

Modified 1 октября, 09:05

Updated 1 октября, 09:05

Иллюстрация

Теплее обычного. Синоптики рассказали о погоде в Омске этой зимой

1 октября 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичам рассказали, какая погода ждет их этой зимой

По оценкам синоптиков, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа температурный фон ожидается выше нормы.

Стало известно о погоде в регионах РФ зимой и весной 2025 года. Как рассказали в Гидрометцентре, в период с октября по ноябрь в большинстве месяцев в Сибирском федеральном округе температура останется выше средних значений. Это говорит о большой вероятности теплой зимы в нашем регионе.

Декабрь ожидается с температурой выше нормы в большинстве регионов, особенно на юго-востоке Сибири. Новосибирск, Омск, Челябинск, Астана и другие города СФО ожидает потепление в сравнении с предыдущими годами. Январь может принести колебания температур, с возможными отрицательными аномалиями в некоторых частях Сибирского округа. В целом же синоптики прогнозируют температуру в пределах нормы, из чего можно предположить, что крещенские морозы будут такими же сильными. В феврале и марте температура воздуха также ожидается в пределах нормы.

Нормы (средние многолетние значения) температуры воздуха за каждый месяц по административным центрам субъектов РФ:

ОктябрьОктябрь
НоябрьНоябрь
ДекабрьДекабрь
ЯнварьЯнварь
ФевральФевраль
МартМарт
Октябрь. Фото: Гидрометцентр РФ

Вероятно, что весной температура будет выше нормы, особенно в южных регионах, что может привести к раннему таянию снега и увеличению риска паводков. Как отметили синоптики, в период 2024/2025 годов погода может характеризоваться значительными колебаниями температур по всей территории России.

Ранее Город55 писал о приблизительной погоде в Омской области этой осенью. Так, в октябре и ноябре нас ждет обильный сезон дождей. Видимо, и зима в этом и следующем году будет очень снежной.

Затяжные дожди и сырость. Гидрометцентр России поделился прогнозом погоды для омичей
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Погода#Омск#Омская область#Россия#Новости#Температура#Климат#Гидрометцентр#Аномалии#Колебания#Паводки#Сибирский федеральный округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика