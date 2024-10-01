Теплее обычного. Синоптики рассказали о погоде в Омске этой зимой

Декабрь ожидается с температурой выше нормы в большинстве регионов, особенно на юго-востоке Сибири. Новосибирск, Омск, Челябинск, Астана и другие города СФО ожидает потепление в сравнении с предыдущими годами. Январь может принести колебания температур, с возможными отрицательными аномалиями в некоторых частях Сибирского округа. В целом же синоптики прогнозируют температуру в пределах нормы, из чего можно предположить, что крещенские морозы будут такими же сильными. В феврале и марте температура воздуха также ожидается в пределах нормы.