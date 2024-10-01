Теплее обычного. Синоптики рассказали о погоде в Омске этой зимой

Posted 1 октября, 09:03
Published 1 октября, 09:03
Modified 1 октября, 09:05
Updated 1 октября, 09:05
Стало известно о погоде в регионах РФ зимой и весной 2025 года. Как рассказали в Гидрометцентре, в период с октября по ноябрь в большинстве месяцев в Сибирском федеральном округе температура останется выше средних значений. Это говорит о большой вероятности теплой зимы в нашем регионе.
Декабрь ожидается с температурой выше нормы в большинстве регионов, особенно на юго-востоке Сибири. Новосибирск, Омск, Челябинск, Астана и другие города СФО ожидает потепление в сравнении с предыдущими годами. Январь может принести колебания температур, с возможными отрицательными аномалиями в некоторых частях Сибирского округа. В целом же синоптики прогнозируют температуру в пределах нормы, из чего можно предположить, что крещенские морозы будут такими же сильными. В феврале и марте температура воздуха также ожидается в пределах нормы.
Нормы (средние многолетние значения) температуры воздуха за каждый месяц по административным центрам субъектов РФ:
Вероятно, что весной температура будет выше нормы, особенно в южных регионах, что может привести к раннему таянию снега и увеличению риска паводков. Как отметили синоптики, в период 2024/2025 годов погода может характеризоваться значительными колебаниями температур по всей территории России.
Ранее Город55 писал о приблизительной погоде в Омской области этой осенью. Так, в октябре и ноябре нас ждет обильный сезон дождей. Видимо, и зима в этом и следующем году будет очень снежной.
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