Смертельный огонь. В Омске женщина погибла в пожаре, вызванном электрообогревателем

Posted 1 октября, 06:39
Published 1 октября, 06:39
Modified 1 октября, 06:48
Updated 1 октября, 06:48
В Омске ночью на улице 1-я Тепловозная в одной из квартир двухэтажного здания произошел пожар. Пламя охватило площадь около 50 квадратных метров, и на место происшествия оперативно прибыли 29 сотрудников МЧС России, которые использовали семь единиц специализированной техники для ликвидации огня.
К сожалению, на лестничной площадке без признаков жизни была обнаружена хозяйка квартиры, у которой и началось возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стал оставленный включенным электрообогреватель.
Добавим, что в сентябре текущего года в Омской области было зарегистрировано 48 случаев пожаров, вызванных как неисправными, так и неправильно эксплуатируемыми электрообогревателями. Эти трагические инциденты обернулись гибелью трех человек.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске пенсионерка погибла в результате пожара, вызванного неисправным обогревателем. Соседи первыми заметили запах дыма и вызвали сотрудников МЧС.
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