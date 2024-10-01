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Posted 1 октября, 06:39

Published 1 октября, 06:39

Modified 1 октября, 06:48

Updated 1 октября, 06:48

В двухэтажке на 1-й Тепловозной погибла омичка, забывшая выключить обогреватель

Смертельный огонь. В Омске женщина погибла в пожаре, вызванном электрообогревателем

1 октября 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney

В двухэтажке на 1-й Тепловозной погибла омичка, забывшая выключить обогреватель

В Омске женщина погибла в пожаре в своей квартире. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал забытый включенным электрообогреватель.

В Омске ночью на улице 1-я Тепловозная в одной из квартир двухэтажного здания произошел пожар. Пламя охватило площадь около 50 квадратных метров, и на место происшествия оперативно прибыли 29 сотрудников МЧС России, которые использовали семь единиц специализированной техники для ликвидации огня.

К сожалению, на лестничной площадке без признаков жизни была обнаружена хозяйка квартиры, у которой и началось возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стал оставленный включенным электрообогреватель.

Фото: МЧС по Омской области

Добавим, что в сентябре текущего года в Омской области было зарегистрировано 48 случаев пожаров, вызванных как неисправными, так и неправильно эксплуатируемыми электрообогревателями. Эти трагические инциденты обернулись гибелью трех человек.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске пенсионерка погибла в результате пожара, вызванного неисправным обогревателем. Соседи первыми заметили запах дыма и вызвали сотрудников МЧС.

Не обошлось без жертв. В Омске случился смертельный пожар из-за обогревателя
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#МЧС#Новости#Трагедия#Электрообогреватель
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