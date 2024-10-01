Смертельный огонь. В Омске женщина погибла в пожаре, вызванном электрообогревателем

В Омске ночью на улице 1-я Тепловозная в одной из квартир двухэтажного здания произошел пожар. Пламя охватило площадь около 50 квадратных метров, и на место происшествия оперативно прибыли 29 сотрудников МЧС России, которые использовали семь единиц специализированной техники для ликвидации огня.