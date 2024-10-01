Последний теплый день. К Омской области приближается мощное похолодание

Ранее стало известно, какая погода ждет наш регион этой зимой. По прогнозу Гидрометцентра, декабрь ожидается с температурой выше нормы. Однако в последующие зимние месяцы синоптики обещают температуру в пределах нормы, а это значит, что морозов не избежать.