Последний теплый день. К Омской области приближается мощное похолодание

Posted 1 октября, 09:48
Published 1 октября, 09:48
Modified 1 октября, 09:53
Updated 1 октября, 09:53
Уже в среду, 2 октября, в Омской области резко похолодает — вместо +20 градусов температура воздуха станет всего +10 градусов. До конца недели столбик термометра не поднимется выше +16 градусов. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, осадков до воскресенья, 6 октября, не ожидается.
Однако уже со следующего понедельника, 7 октября, в Омской области выпадет снег. Осадки прогнозируют всю неделю. Температура воздуха тоже станет ниже. С четверга, 10 октября, по воскресенье, 13 октября, столбик термометра будет в пределах 0… +5 градусов.
Судя по прогнозу на ближайшие две недели, в этом сезоне омичей больше не порадует тепло.
Ранее стало известно, какая погода ждет наш регион этой зимой. По прогнозу Гидрометцентра, декабрь ожидается с температурой выше нормы. Однако в последующие зимние месяцы синоптики обещают температуру в пределах нормы, а это значит, что морозов не избежать.
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