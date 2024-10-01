Понадобилась помощь. В Омске из-за резкого торможения автобуса пострадал ребенок

Posted 1 октября, 12:27
Published 1 октября, 12:27
Modified 1 октября, 12:30
Updated 1 октября, 12:30
Сообщение о ДТП в центре Омска поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 1 октября, в 13:40. На место отправились правоохранители.
Предварительно удалось установить, что 60-летний водитель автобуса №24 («Железнодорожный вокзал — Поселок Солнечный») проезжал по проспекту Карла Маркса. В районе дома №4 он допустил падение одного из пассажиров.
В результате пострадала двухлетняя девочка, ей понадобилась медицинская помощь. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
Напомним, что недавно водителя автобуса лишили прав на полтора года за падение омички. Он не закрыл дверь во время движения, из-за чего одна из пассажирок выпала на улицу и получила травмы.
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