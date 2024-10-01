Площадка станет местом притяжения: Хоценко — об открытии Центра уличного баскетбола

Posted 1 октября, 09:28
Published 1 октября, 09:28
Modified 1 октября, 09:31
Updated 1 октября, 09:31
Сегодня, 1 октября, в Омске открылся Центр уличного баскетбола. С приветственным словом к спортсменам обратился губернатор Виталий Хоценко.
«В июне прошлого года в рамках Санкт-Петербургского экономического форума прошла встреча с Петром Михаиловичем Фрадковым, где мы договорились, что будем создавать в Омске Центр уличного баскетбола в рамках социальной программы „ПСБ — детям“. Такие центры есть во многих городах. Теперь и в Омске появился. Хоть и город у нас хоккейный, но баскетбол нам не чужд. Около 20 тысяч омичей занимаются баскетболом. Во многом это заслуга нашей команды „Титан-Нефтяник“. Они являются примером для подрастающего поколения», — рассказал глава региона.
Губернатор добавил, что современная баскетбольная площадка станет местом притяжения и символом баскетбола в Омске. Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков сообщил, что в городе появится еще одна такая площадка.
«У нас было совещание с Виталием Павловичем Хоценко. Мы договорились, что для такого города, как Омск, одной площадки мало. Будет вторая. Ребята, занимайтесь спортом. Вы будущие чемпионы», — сказал Фрадков.
Губернатор Виталий Хоценко вместе с президентом Российской Федерации Баскетбола Андреем Кириленко произвели символический бросок в корзину.
Баскетболисты Андрей Кириленко и Алексей Саврасенко охотно фотографировались с юными спортсменами и раздавали автографы.
«Я очень рад, что здесь появился Центр уличного баскетбола. Великолепное место рядом с Иртышом. Что может быть еще круче? Алексей Саврасенко уже провел мастер-класс. Мы всегда готовы поделиться опытом. Мы надеемся, что площадка всегда будет заполнена. Спасибо большое. Будем играть здесь», — рассказал Андрей Кириленко.
Центр уличного баскетбола будет открыт для всех желающих.
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