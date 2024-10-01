Переживут холода и останутся вкусными: лучшие способы хранения овощей зимой

Идеальная температура воздуха для хранения свеклы — +2…+3 градуса, а влажность — 85-95%. Важно, что нельзя чистить плоды ножом или другими острыми предметами, так как это может повредить их. Прежде чем убрать свеклу на хранение, ее необходимо аккуратно очистить ее от остатков почвы и удалить все листья, а потом просушить их дня два в тени на ветру.