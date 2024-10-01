Переживут холода и останутся вкусными: лучшие способы хранения овощей зимой

Posted 1 октября, 09:31
Published 1 октября, 09:31
Modified 2 октября, 03:30
Updated 2 октября, 03:30
В октябре садоводы проводят последние приготовления перед зимовкой и увозят обилие урожая в погреба, кладовки и городские квартиры. Однако далеко не все овощи можно хранить так, как вздумается, часто для сохранения вкуса и цвета им нужны особые условия. Расскажем, что делать, чтобы наслаждаться собственными плодами всю зиму.
Как правило, большинство садоводов сажают картофель с запасом. Иногда его получается настолько много, что плоды занимают большую часть помещения для хранения. Чтобы сохранить весь урожай в хорошем состоянии, нужно соблюдать ряд правил.
«В теплом помещении клубни достаточно быстро становятся вялыми и прорастают. На свету они зеленеют, что служит показателем того, что в них образуется опаснейшее ядовитое вещество — соланин. Чрезмерная влажность приводит к гниению клубней», — рассказал эксперт сообщества садоводов.
Чтобы этого не допустить, нужно хорошо просушить картофель, для этого его нужно оставить на затемненной прохладной поверхности. После просушки плоды следует отсортировать и только потом убирать на хранение. Лучше всего для этого подойдут специальные ящики или контейнеры с отверстиями для прохождения воздуха.
Долго храниться будет морковь средних и поздних сортов. Перед тем, как отложить плоды на зиму необходимо очистить их от грязи, удалить ботву и просушить на солнце.
«Самые благоприятные условия для хранения моркови: температура +1…+2 градуса и 85-90% влажность воздуха. А хранить морковь, точно так же как картофель, лучше всего в специальных деревянных ящиках, пересыпав теми же опилками, листьями рябины или песком», — добавил эксперт.
Еще один эффективный способ хранения моркови — в глине. Нужно взять ведро объемом 10 литров и наполовину заполненное глиной. После следует налить в него 4,5 литра воды и хорошо перемешать, после чего оставить на 12 часов. По прошествии времени нужно добавить еще воды и снова помешать, оставив уже на сутки.
Идеальная температура воздуха для хранения свеклы — +2…+3 градуса, а влажность — 85-95%. Важно, что нельзя чистить плоды ножом или другими острыми предметами, так как это может повредить их. Прежде чем убрать свеклу на хранение, ее необходимо аккуратно очистить ее от остатков почвы и удалить все листья, а потом просушить их дня два в тени на ветру.
Хранить свеклу лучше в деревянных ящиках, при этом не плотно закрывая. Плоды хорошо сохраняются, если пересыпать их смесью песка и мела либо сухой гашеной извести. Такие условия создадут в ящиках щелочную среду и будут препятствовать развитию нежелательной микрофлоры.
Не вся капуста может храниться круглый год, для этой цели подойдут плоды среднеспелых, среднепоздних либо позднеспелых сортов. Кроме того, очень важно соблюдать сроки сбора урожая. Оптимальные условия для хранения капусты: температура -1…+1 градус и влажность 90–95%.
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