Отстают от сроков. Питерская фирма получила представление из-за ремонта омской школы

Posted 1 октября, 07:22
Published 1 октября, 07:22
Modified 1 октября, 07:24
Updated 1 октября, 07:24
В Омской области возникли проблемы при ремонте Муромцевской СОШ №1. На объекте работает зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания «Ростпромстрой». Контракт на капремонт стоимостью 120,2 млн рублей с ней заключили еще в апреле 2024 года.
Недавно на стройплощадке побывал прокурор Муромцевского района, который внес подрядчику представление. Оказалось, что «Ростпромстрой» уже отстает по срокам выполнения работ, а на стройплощадке в ходе ее осмотра работало слишком мало строителей.
До этого заказчик капремонта и гендиректор «Ростпромстроя» уже получали предостережения и представления от прокуратуры. Представители ведомства и дальше продолжат следить за завершением капремонта в Муромцевской школе.
Отметим, что аналогичные проблемы ранее возникли и в Колосовской школе, которую также ремонтирует питерская компания. В этом году «Ростпромстрой», кстати, пытался еще и выиграть контракт на капремонт здания бывшего роддома №5 в Омске, но заключение контракта не согласовали.
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