Отстают от сроков. Питерская фирма получила представление из-за ремонта омской школы

Отметим, что аналогичные проблемы ранее возникли и в Колосовской школе, которую также ремонтирует питерская компания. В этом году «Ростпромстрой», кстати, пытался еще и выиграть контракт на капремонт здания бывшего роддома №5 в Омске, но заключение контракта не согласовали.