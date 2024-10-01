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Posted 1 октября, 07:22

Published 1 октября, 07:22

Modified 1 октября, 07:24

Updated 1 октября, 07:24

Стройплощадка школы

Отстают от сроков. Питерская фирма получила представление из-за ремонта омской школы

1 октября 2024, 07:22
Фото: Прокуратура Омской области
Стройплощадка школы

Питерцам внесли представление из-за слишком медленного ремонта омской школы

Контракт на ремонт школы в Муромцево «Ростпромстрой» получил еще в апреле 2024 года. За работу фирме должны заплатить 120 млн рублей, но на объекте возникли проблемы.

В Омской области возникли проблемы при ремонте Муромцевской СОШ №1. На объекте работает зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания «Ростпромстрой». Контракт на капремонт стоимостью 120,2 млн рублей с ней заключили еще в апреле 2024 года.

Недавно на стройплощадке побывал прокурор Муромцевского района, который внес подрядчику представление. Оказалось, что «Ростпромстрой» уже отстает по срокам выполнения работ, а на стройплощадке в ходе ее осмотра работало слишком мало строителей.

Стройплощадка школыСтройплощадка школы
Стройплощадка школы. Фото: Прокуратура Омской области

До этого заказчик капремонта и гендиректор «Ростпромстроя» уже получали предостережения и представления от прокуратуры. Представители ведомства и дальше продолжат следить за завершением капремонта в Муромцевской школе.

Отметим, что аналогичные проблемы ранее возникли и в Колосовской школе, которую также ремонтирует питерская компания. В этом году «Ростпромстрой», кстати, пытался еще и выиграть контракт на капремонт здания бывшего роддома №5 в Омске, но заключение контракта не согласовали.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Капремонт#Подрядчик#Новости#Муромцевский район#Школы#Срыв сроков
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