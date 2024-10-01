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Posted 1 октября, 06:43

Published 1 октября, 06:43

Modified 1 октября, 06:45

Updated 1 октября, 06:45

Иллюстрация

Омский аэропорт приобретет новую установку для поиска оружия, взрывчатки и наркотиков

1 октября 2024, 06:43
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Сюжет
Госзакупки
На покупку рентгенотелевизионого оборудования выделяют до 6,3 млн рублей.

Омский аэропорт планирует приобрести рентгенотелевизионную установку для досмотра багажа. Соответствующая заявка появилась 30 сентября на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 7 октября. На покупку оборудования аэропорт выделяет почти 6,3 млн рублей.

Рентгенотелевизионная установка позволяет оператору безошибочно выявлять в сумках, компактном багаже и посылках оружие, наркотические вещества и других предметы, перевозка которых запрещена.

Ранее Город55 рассказывал, что омский аэропорт приобретет спецмашину для подметания и уборки жидкости за 28 млн рублей.

В омском аэропорту появится подметальная машина за 28 млн рублей
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#Евгений Игишев#Транспорт#Бюджет#Госзакупки#Омский аэропорт#Оборудование#Поставщики#Досмотр багажа
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