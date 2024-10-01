Омичи смогут получить компенсацию за отплату проезда по NFC-табличкам без скидки

Posted 1 октября 2024, 13:45
Published 1 октября 2024, 13:45
Modified 1 октября 2024, 13:48
Updated 1 октября 2024, 13:48
В Национальной системе платежных карт сообщили, что после утреннего сбоя в омском транспорте продолжает действовать скидка на проезд при оплате по NFC-табличкам. Компания уже думает над тем, как вернуть пассажирам недополученную скидку в 8 рублей.
Напомним, что стоимость проезда в омских автобусах, троллейбусах и трамваях при отплате через такие таблички составляет 27 рублей вместо 35. Акция продлится до конца 2024 года. В пресс-службе НСПК отметили, что таким способом пользователи общественного транспорта смогли сэкономить уже более 8 млн рублей.