Новый виток для старой школы. В Омске здание на улице Свободы поменяет назначение

Posted 1 октября, 11:32
Published 1 октября, 11:32
Modified 1 октября, 11:34
Updated 1 октября, 11:34
В Омске на улице Свободы, 157, где ранее располагалась школа, вскоре может появиться новый объект предпринимательской деятельности. Это может быть торговый центр, гостиница или магазин, так как вид разрешенного использования участка теперь официально изменен на предпринимательство.
Здание школы пустует с середины 2010-х годов. Площадь трехэтажного здания, включая один подземный этаж, составляет 1617,9 квадратных метров. Изначально его оценили в 12,735 миллионов рублей. Объект находится в границах земельного участка площадью 3859 квадратных метров, который был также выставлен на продажу. Здание на торгах можно выкупить за 14,7 млн рублей, а участок обойдется в 11,95 млн.
Как ранее сообщал Город55, компания «Ростпромстрой» получила контракт на ремонт школы в Муромцево еще в апреле 2024 года. За работу фирме должны заплатить 120 млн рублей, но на объекте возникли проблемы.
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