Новый виток для старой школы. В Омске здание на улице Свободы поменяет назначение

Здание школы пустует с середины 2010-х годов. Площадь трехэтажного здания, включая один подземный этаж, составляет 1617,9 квадратных метров. Изначально его оценили в 12,735 миллионов рублей. Объект находится в границах земельного участка площадью 3859 квадратных метров, который был также выставлен на продажу. Здание на торгах можно выкупить за 14,7 млн рублей, а участок обойдется в 11,95 млн.