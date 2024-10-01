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Posted 1 октября, 12:10

Published 1 октября, 12:10

Modified 1 октября, 12:13

Updated 1 октября, 12:13

Омичи ответили казакам, требующим отменить концерт Арбениной на G-Drive Арене

«Не вам решать». Омичи отреагировали на требование казаков отменить концерт Арбениной

1 октября 2024, 12:10
Фото: 1MI

Омичи ответили казакам, требующим отменить концерт Арбениной на G-Drive Арене

По мнению пользователей сети, казаки не имеют права решать, будет проводиться мероприятие или нет.

После вчерашнего заявления казаков, что концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» не должен состояться, свое мнение высказали омичи. Пользователи сети уверены, что Совет атаманов не в праве решать, какие массовые мероприятия отменять, а какие нет.

«Кто вас уполномочил что-то требовать от лица всех омичей? Мы (десяток тысяч человек, купивших билеты) верим в разум и в то, что, несмотря на ваши нелепые писульки, концерт состоится», — написала омичка Елена в сообществе казаков в соцсети.
«Не вам решать, кому выступать в Омске, а кому нет!» — добавил пользователь Евгений.

На требование казаков отменить концерт рок-группы также отреагировал атаман Омского казачьего общества Алексей Ромахин. По его словам, окончательное решение будет принимать министерство культуры и не стоит вмешиваться в этот процесс.

«Я как атаман не был в числе активистов, требовавших запрета выступления Дианы Арбениной. Это решать Минкульту Омской области, запрещать или не запрещать концерт. Не думаю, что здесь стоит вмешиваться», — передает слова замгубернатора «Омск-Информ».

Напомним, что в марте этого года после жалобы казаков отменили концерт Лолиты.

Нарушение морали? В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской
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