«Не вам решать». Омичи отреагировали на требование казаков отменить концерт Арбениной

Posted 1 октября, 12:10
Published 1 октября, 12:10
Modified 1 октября, 12:13
Updated 1 октября, 12:13
После вчерашнего заявления казаков, что концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» не должен состояться, свое мнение высказали омичи. Пользователи сети уверены, что Совет атаманов не в праве решать, какие массовые мероприятия отменять, а какие нет.
«Кто вас уполномочил что-то требовать от лица всех омичей? Мы (десяток тысяч человек, купивших билеты) верим в разум и в то, что, несмотря на ваши нелепые писульки, концерт состоится», — написала омичка Елена в сообществе казаков в соцсети.
«Не вам решать, кому выступать в Омске, а кому нет!» — добавил пользователь Евгений.
На требование казаков отменить концерт рок-группы также отреагировал атаман Омского казачьего общества Алексей Ромахин. По его словам, окончательное решение будет принимать министерство культуры и не стоит вмешиваться в этот процесс.
«Я как атаман не был в числе активистов, требовавших запрета выступления Дианы Арбениной. Это решать Минкульту Омской области, запрещать или не запрещать концерт. Не думаю, что здесь стоит вмешиваться», — передает слова замгубернатора «Омск-Информ».
Напомним, что в марте этого года после жалобы казаков отменили концерт Лолиты.
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