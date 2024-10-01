gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 07:51

Published 1 октября, 07:51

Modified 1 октября, 10:10

Updated 1 октября, 10:10

Названо популярное удобрение, которое оказалось опасным для растений

Названо популярное удобрение, которое оказалось опасным для растений

1 октября 2024, 07:51
Фото: 1MI
Осенью многие садоводы используют древесную золу как удобрение для любых культур, однако не всегда она полезна.

Неграмотное использование удобрений, даже органических, может навредить урожаю и сократить его количество. В некоторых случаях опасной может стать даже древесная зола, которую садоводы активно используют для подкормки осенью. Разберемся, когда она окажется полезной, а в каких ее лучше не применять.

Можно использовать

  • Для клубники и малины. Кусты ягод можно подкармливать из расчета половина стакана золы на каждый куст.
  • Подкормка золой подойдет также для косточковых культур. Однако стоит помним, что удобрять растения таким способом можно не не больше чем раз в три года. Для вишни и сливы понадобится около 100 гр удобрения.
  • Полезна для смородины и крыжовника, но также не чаще, чем раз в три года. На один куст придется до одного литра золы.
Как легально продать дачный урожай: пять простых советов садоводам
Узнать подробнее
  • Также органическое удобрение подойдет для грядок с огурцами, капустой, томатами, чесноком и луком. Напомним, что осенью еще можно успеть посадить озимый чеснок.
  • Из декоративных растений зола подойдет для пионов, роз, лилий, хризантем и других цветов.

Нельзя вносить золу

Лучше не использовать древесную золу для культур, растущих в кислой почве. Кроме того, такое органическое удобрение нельзя применять на землях со щелочной реакцией, из-за него семена могут плохо всходить, а рассада не будет расти. Также важно не забывать, что золу нельзя вносить в почву вместе с навозом, птичьим пометом и мочевиной.

Источник: belnovosti.by

Напомним, что ранее Город55 рассказывал о работах, которые необходимо провести на участке до окончания дачного сезона. Среди них сбор оставшегося урожая, посадка последних в этом году культур, обработка участка от сорняков и уход за цветником.

Что я делаю с малиной осенью, чтобы получить невероятный урожай: три простых совета
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика