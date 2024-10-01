Названо популярное удобрение, которое оказалось опасным для растений

Лучше не использовать древесную золу для культур, растущих в кислой почве. Кроме того, такое органическое удобрение нельзя применять на землях со щелочной реакцией, из-за него семена могут плохо всходить, а рассада не будет расти. Также важно не забывать, что золу нельзя вносить в почву вместе с навозом, птичьим пометом и мочевиной.