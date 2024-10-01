Названо популярное удобрение, которое оказалось опасным для растений

Posted 1 октября, 07:51
Published 1 октября, 07:51
Modified 1 октября, 10:10
Updated 1 октября, 10:10
Неграмотное использование удобрений, даже органических, может навредить урожаю и сократить его количество. В некоторых случаях опасной может стать даже древесная зола, которую садоводы активно используют для подкормки осенью. Разберемся, когда она окажется полезной, а в каких ее лучше не применять.
Лучше не использовать древесную золу для культур, растущих в кислой почве. Кроме того, такое органическое удобрение нельзя применять на землях со щелочной реакцией, из-за него семена могут плохо всходить, а рассада не будет расти. Также важно не забывать, что золу нельзя вносить в почву вместе с навозом, птичьим пометом и мочевиной.
Источник: belnovosti.by
Напомним, что ранее Город55 рассказывал о работах, которые необходимо провести на участке до окончания дачного сезона. Среди них сбор оставшегося урожая, посадка последних в этом году культур, обработка участка от сорняков и уход за цветником.
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