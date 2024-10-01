«Есть над чем поработать». Омск улучшил свои позиции в экорейтинге регионов России

Posted 1 октября, 09:47
Published 1 октября, 09:47
Modified 1 октября, 10:11
Updated 1 октября, 10:11
Национальный экологический рейтинг регионов России впервые был опубликован еще в 2008 году — и с тех пор, каждый сезон специалисты «Зеленого патруля» подводят «промежуточные итоги», выясняя, где обстановка улучшилась, а где наоборот — стала хуже.
И к счастью, Омск оказался в числе первых, «взобравшись» на 3 позиции выше относительно предыдущих показателей и заняв 77 строчку рейтинга. Но даже при наличии положительной динамики, подобный результат сложно назвать успехом — регион по-прежнему остается в десятке антилидеров рейтинга. «Обойти» Омскую область смогли Иркутская область, Еврейская автономная область и Якутия. В зоне полного «бедствия» — на последних трех позициях, — оказались Челябинская и Свердловская область (одни из крупнейших промышленных центров РФ) и Забайкальский край, чьи жители продолжают терпеть ухудшение экологической обстановки, связанное с серьезными лесными пожарами.
Подробнее о результатах Омской области и основных факторах, повлиявших на улучшении экологической обстановки в регионе, Городу55 рассказал директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.
По его словам, самый заметный «перелом» в сложившемся положении дел Омска произошел за последний год — на это указывает сводный индекс региона, чей активный рост на 15-20 пунктов пришелся именно на период с осени 2023 по настоящее время.
«Локомотивом улучшения ситуации, безусловно, являются крупные предприятия региона, которые активно вкладываются в реализацию нацпроекта „Чистый воздух“. Омск — один из 41 города этого проекта. Но при этом, мы получаем регулярные жалобы, связанные с локальными источниками загрязнения — наблюдаем их в социальных сетях. Вот недавно Росприроднадзор поймал за руку ООО „Планета-Центр“ с выбросами формальдегида, небольшое предприятие, которое занимается переработкой пластика, выпуском упаковки», — отмечает Роман Пукалов.
Однако главной проблемой для омичей, по мнению представителя «Зеленого патруля», по-прежнему являются объекты генерации и сферы коммунальных услуг: первые продолжают использовать не самое качественное сырье и зачастую пренебрегают даже мерами фильтрации выбросов, а изношенные коммуникации вторых становятся источниками загрязнений, способных «накрывать» районы.
«Безусловно, главную проблему для населения Омска создает использование экибастузского угля на ТГК-11, потому что это низкокачественный уголь с очень высокой зольностью — после его сжигания образуются взвешенные частицы и вещества, в том числе и мелкодисперсные, оказывающее непосредственное влияние на центр города и многие районы. А появление сероводорода, как показали исследования омских экоактивистов, вплотную связано с изношенной на 80% системой водоотведения, то есть канализацией „ОмскВодоканала“. Это старые КНСки — канализационные насосные станции, это коллекторы, которые активно застаиваются и выступают непосредственно приземным источником запаха — у них нет возможности рассеяться, из-за чего и „накрывает“ целые микрорайоны вдоль земли» — рассказал Роман Пукалов.
Кроме того, директор природоохранных программ «Зеленого патруля» отметил, что Омск столкнулся не с единичными проблемами, а целым комплексом факторов, влияющих на экологическое благополучие омичей: это и особенности организации городского пространства — по словам Романа Пукалова, счет источников загрязнений атмосферы может достигать сотен, поскольку Омск не является моногородом, а так же сбросы загрязнений в Иртыш и проблемы переработки коммунальных отходов.
«Позиция региона в последней десятке обоснована. Но при этом, отрицать позитивные изменения ни в коем случае нельзя. Это хорошо видно по сводному индексу, который значительно вырос за последние годы. Ситуация становится лучше, но работать есть над чем»
Как отметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля», контролирующие органы ведут активную работу, реагируя на обращения местных жителей — да, сейчас введен мораторий на плановые проверки бизнеса, способного повлиять на состояние окружающей среды, но предприятия 1-го класса опасности (объекты добычи и переработки полезных ископаемых, химическое и металлургическое производство, а также объекты размещения и обработки отходов) по-прежнему регулярно проверяются надзорными органами, а если из-за деятельности предприятия возникает угроза здоровью людей — то по требованию прокуратуры может быть инициирована и внеплановая проверка.
Однако для поддержания и улучшения экологической обстановки (а значит, и роста экологического рейтинга), подчеркнул Роман Пукалов, горожанам требуется, как минимум, не молчать — проблемы решаются, только если о них говорить.
«С 2017 года мы наблюдаем такой „перелом“, в позиции людей: оказывается, можно улучшить ситуацию вокруг себя — не смириться с проблемами, а добиваться чистого воздуха, чистой воды. Тогда, в июне 2017-го, на прямой линии с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, он прямо в прямом эфире сказал „закрыть эту свалку в Кучино“, в Балашихе, которая непосредственно под окнами жителей подмосковья источала зловонный запах и регулярно горела. И люди поняли, что можно изменить. Пусть это и было „в ручном управлении“ нашим первым лицом государства, но количество обращений и требований людей на порядок увеличилось, и с запуском проекта „Экология“ они все учитываются» — поделился наблюдениями Роман Пукалов.
И, по словам эколога, проблемы окружающей среды, несмотря на сложившуюся в стране политическую и экономическую ситуацию, «не задвинуты на зданий план» — перемены и улучшения обязательно будут, если прилагать все усилия. Кроме того, Омск смог продемонстрировать положительную динамику снижения выбросов, а значит результат необходимо закрепить и улучшить.
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