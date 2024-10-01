«Есть над чем поработать». Омск улучшил свои позиции в экорейтинге регионов России

Как отметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля», контролирующие органы ведут активную работу, реагируя на обращения местных жителей — да, сейчас введен мораторий на плановые проверки бизнеса, способного повлиять на состояние окружающей среды, но предприятия 1-го класса опасности (объекты добычи и переработки полезных ископаемых, химическое и металлургическое производство, а также объекты размещения и обработки отходов) по-прежнему регулярно проверяются надзорными органами, а если из-за деятельности предприятия возникает угроза здоровью людей — то по требованию прокуратуры может быть инициирована и внеплановая проверка.