Выплаты с 3 октября. Омичам рассказали, ждать осенних пособий и пенсий

Posted 30 сентября, 09:15
Published 30 сентября, 09:15
Modified 30 сентября, 09:19
Updated 30 сентября, 09:19
В Омске приближается октябрь, и в социальном фонде рассказали о новых выплатах для многодетных семей и пенсионеров. Средства начнут выплачивать с 3 октября, и семьям с детьми направят средства в мерах социальной поддержки.
С 2 октября в некоторых населённых пунктах начнётся выплата пенсий и денежных пособий через почтовые отделения, в соответствии с графиком работы почты.
3 октября на банковские счета будут зачислены следующие выплаты:
В пятницу, 4 октября, жители Омска получат на свои банковские счета и карты ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Этот день был назначен специально, так как единый срок зачисления, который обычно приходится на 5 число, в этом месяце выпадает на выходной. Омичей просят обратить внимание на эту дату, чтобы не пропустить поступление средств.
Жители Омска, работающие официально, имеют возможность получить дополнительные выплаты. 7–8 октября на их счета будут перечислены пособия для родителей, ухаживающих за детьми до 1,5 лет.
Стоит отметить, что все выплаты осуществляются в течение дня, поэтому не следует паниковать, если средства не поступили мгновенно. Если возникнут какие-либо вопросы по зачислению, лучше всего обратиться в свое банковское учреждение для разъяснений.
Также 9, 16 и 21 октября ожидается зачисление пенсий и ряда других выплат.
Ранее Город55 писал, что с 2025 года пенсионеры Омской области, продолжающие работать, смогут рассчитывать на ежегодную индексацию своих пенсий, что стало возможным благодаря изменениям в федеральном законе.
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