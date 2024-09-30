Выплаты с 3 октября. Омичам рассказали, ждать осенних пособий и пенсий

В пятницу, 4 октября, жители Омска получат на свои банковские счета и карты ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Этот день был назначен специально, так как единый срок зачисления, который обычно приходится на 5 число, в этом месяце выпадает на выходной. Омичей просят обратить внимание на эту дату, чтобы не пропустить поступление средств.