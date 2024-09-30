В Омске трамвай «пошел в разнос»: транспорт сошел с рельсов и встал поперек путей

Posted 30 сентября, 12:07
Published 30 сентября, 12:07
Modified 30 сентября, 13:15
Updated 30 сентября, 13:15
Сегодня утром в Омске возле цирка, в непосредственной близости от трамвайного депо, один из трамваев сошел с рельсов и встал поперек путей, создавая серьезные затруднения для движения.
На место происшествия прибыли специалисты, которые занялись выяснением причин столь «необычного поведения» трамвая. Как сообщили очевидцы, в данный момент ведутся работы по возвращению трамвая на рельсы или его эвакуации с места происшествия.
Пока остается неизвестным, что именно стало причиной схода трамвая с рельсов: техническая неисправность, ошибка водителя или нечто иное.
Ранее Город55 сообщал, что в Амурском поселке происходил капитальный ремонт трамвайных путей, который затронул маршруты № 1, 4 и 7. В связи с работами движение трамваев было временно ограничено.
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