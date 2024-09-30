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Posted 30 сентября, 12:07

Published 30 сентября, 12:07

Modified 30 сентября, 13:15

Updated 30 сентября, 13:15

Иллюстрация

В Омске трамвай «пошел в разнос»: транспорт сошел с рельсов и встал поперек путей

30 сентября 2024, 12:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске трамвай «срезал» путь и встал поперек путей

Сегодня утром в Омске трамвай сошел с рельсов у цирка, перегородив две полосы движения и вызвав транспортный коллапс. Специалисты выясняют причины инцидента.

Сегодня утром в Омске возле цирка, в непосредственной близости от трамвайного депо, один из трамваев сошел с рельсов и встал поперек путей, создавая серьезные затруднения для движения.

Фото: Скриншот паблика "Типичный Омск"

На место происшествия прибыли специалисты, которые занялись выяснением причин столь «необычного поведения» трамвая. Как сообщили очевидцы, в данный момент ведутся работы по возвращению трамвая на рельсы или его эвакуации с места происшествия.

Пока остается неизвестным, что именно стало причиной схода трамвая с рельсов: техническая неисправность, ошибка водителя или нечто иное.

Ранее Город55 сообщал, что в Амурском поселке происходил капитальный ремонт трамвайных путей, который затронул маршруты № 1, 4 и 7. В связи с работами движение трамваев было временно ограничено.

В Омске на время ограничат движение трамваев: новое расписание
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#Екатерина Тараленко#Транспорт#Омск#Омская область#Трамвай#Рельсы#Новости#Инцидент#Дорожное движение
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