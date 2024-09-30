Тушат 23 спасателя. В Омске на 20-й Линии горит частный дом

Posted 30 сентября, 08:35
Published 30 сентября, 08:35
Modified 30 сентября, 08:42
Updated 30 сентября, 08:42
Сегодня, 30 сентября, в омских пабликах появились сообщения о пожаре на 20-й Линии Центрального округа Омска. Как видно на кадрах, загорелся жилой частный дом, а также постройка к нему. Из них идет густой и едкий дым.
Как сообщили Городу55 в МЧС по Омской области, прямо сейчас там работают сотрудники МЧС.
«Сообщение о пожаре на 20 лет РККА поступило в 13:48. Там горит частный дом на площади 150 квадратов. Работают 23 спасателя на 7 машинах. Пламя локализировано в 14:30», — уточнили Городу55 в МЧС по Омской области.
В ведомстве также подчеркнули, что сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее Город55 писал о странном случае, который произошел в микрорайоне «Серебряный берег» в Омске. Там сгорела машина одного из жителей. Как видно в видеозаписи, доступной Городу55, инцидент мог произойти по инициативе неизвестных злоумышленников.
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