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Posted 30 сентября, 13:06

Published 30 сентября, 13:06

Modified 30 сентября, 13:09

Updated 30 сентября, 13:09

Стало известно, когда ферма «Омский страус» уйдет на зимние каникулы

Стало известно, когда ферма «Омский страус» уйдет на зимние каникулы

30 сентября 2024, 13:06
Фото: Ферма «Омский страус»
В группе страусиной фермы в соцсети рассказали, что последний раз в этом году на животных можно будет посмотреть 6 октября.

Ферма «Омской страус» в своей группе в соцсети сообщила об уходе на зимние каникулы, они продлятся до следующей весны. Последние дни в году, когда можно будет посмотреть на животных — суббота и воскресенье этой недели.

«Крайние дни работы в этом году — 5 и 6 октября с 11:00 до 17:00. Подъезжать с домашними животными к территории фермы категорически запрещено», — рассказали в пресс-службе фермы омичам.

Напомним, что в прошлом году ферма закрылась на каникулы 8 октября, а открылась 30 апреля.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Закрытие#Новости#Ферма Омский страус#Страусиная ферма
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