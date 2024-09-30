Стало известно, когда ферма «Омский страус» уйдет на зимние каникулы

Posted 30 сентября, 13:06
Published 30 сентября, 13:06
Modified 30 сентября, 13:09
Updated 30 сентября, 13:09
Ферма «Омской страус» в своей группе в соцсети сообщила об уходе на зимние каникулы, они продлятся до следующей весны. Последние дни в году, когда можно будет посмотреть на животных — суббота и воскресенье этой недели.
«Крайние дни работы в этом году — 5 и 6 октября с 11:00 до 17:00. Подъезжать с домашними животными к территории фермы категорически запрещено», — рассказали в пресс-службе фермы омичам.
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