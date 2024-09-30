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Posted 30 сентября, 06:02

Published 30 сентября, 06:02

Modified 30 сентября, 06:04

Updated 30 сентября, 06:04

В Омской области ожидаются перебои в телевещании из-за природного явления

«Солнечный перерыв». В Омской области ожидаются сбои телевещания

30 сентября 2024, 06:02
Фото: 1MI

В Омской области ожидаются перебои в телевещании из-за природного явления

С 4 по 20 октября жители Омской области могут столкнуться с перебоями в телевещании из-за природного явления, которое вызовет помехи в трансляции около 20 цифровых каналов.

В скором времени жители Омска и Омской области могут столкнуться с временными трудностями в просмотре телевизионных программ. Отключения телерадиосигнала в регионе ожидаются в период с 4 по 20 октября из-за солнечной интерференции.

Солнечная интерференция представляет собой естественное явление, возникающее при выстраивании в одну линию Солнца, спутника связи и антенны на телебашне. В это время Солнце, будучи значительным источником радиосигнала, вмешивается в передачу данных от спутника, что вызывает помехи в трансляции.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения, ежедневные сбои вещания будут происходить с 11:18 до 12:15. В этот период возможны проблемы с приемом около 20 цифровых каналов. Ожидается, что каждодневные перебои продлятся примерно один час.

После окончания периода интерференции вещание вернется к обычному режиму. Однако для многих жителей Омска это может стать временным неудобством, особенно в дневное время.

Ранее Город55 уже сообщал, что с 16 по 22 сентября в Омске и некоторых районах области временно отключили телевидение из-за профилактических работ на оборудовании.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Цифровое телевидение#Телевидение#Сбои
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