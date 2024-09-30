«Солнечный перерыв». В Омской области ожидаются сбои телевещания

Posted 30 сентября 2024, 06:02
Published 30 сентября 2024, 06:02
Modified 30 сентября 2024, 06:04
Updated 30 сентября 2024, 06:04
В скором времени жители Омска и Омской области могут столкнуться с временными трудностями в просмотре телевизионных программ. Отключения телерадиосигнала в регионе ожидаются в период с 4 по 20 октября из-за солнечной интерференции.
Солнечная интерференция представляет собой естественное явление, возникающее при выстраивании в одну линию Солнца, спутника связи и антенны на телебашне. В это время Солнце, будучи значительным источником радиосигнала, вмешивается в передачу данных от спутника, что вызывает помехи в трансляции.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения, ежедневные сбои вещания будут происходить с 11:18 до 12:15. В этот период возможны проблемы с приемом около 20 цифровых каналов. Ожидается, что каждодневные перебои продлятся примерно один час.
После окончания периода интерференции вещание вернется к обычному режиму. Однако для многих жителей Омска это может стать временным неудобством, особенно в дневное время.
Ранее Город55 уже сообщал, что с 16 по 22 сентября в Омске и некоторых районах области временно отключили телевидение из-за профилактических работ на оборудовании.