«Солнечный перерыв». В Омской области ожидаются сбои телевещания

Солнечная интерференция представляет собой естественное явление, возникающее при выстраивании в одну линию Солнца, спутника связи и антенны на телебашне. В это время Солнце, будучи значительным источником радиосигнала, вмешивается в передачу данных от спутника, что вызывает помехи в трансляции.