Разрешили поворот налево. Омичам рассказали об изменениях для автомобилистов в центре

Posted 30 сентября, 06:33
Published 30 сентября, 06:33
Modified 30 сентября, 06:41
Updated 30 сентября, 06:41
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об изменениях в организации автомобильного движения в городе. С 1 октября изменится схема движения в центре города на перекрестке Красного пути и улицы Фрунзе. По многочисленным просьбам омичей, поворот налево от метромоста в сторону улицы Фрунзе теперь будет разрешен с третьей и четвертой полос.
Ранее введенные ограничения были связаны с капитальным ремонтом Ленинградского моста, который повлиял на транспортные потоки. Теперь же автомобилистам обещают улучшить пропускную способность и наладить передвижение по Омску.
Важно отметить, что с 1 октября на перекрестках также заменят дорожные знаки, которые обозначают направления движения по полосам. Поэтому водителей просят обратить внимание на новые правила и не пренебрегать ими.
Ранее Город55 писал о похожих изменениях на Левом берегу в районе улиц бульвар Архитекторов и Крупской.
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