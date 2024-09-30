Разрешили поворот налево. Омичам рассказали об изменениях для автомобилистов в центре

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об изменениях в организации автомобильного движения в городе. С 1 октября изменится схема движения в центре города на перекрестке Красного пути и улицы Фрунзе. По многочисленным просьбам омичей, поворот налево от метромоста в сторону улицы Фрунзе теперь будет разрешен с третьей и четвертой полос.