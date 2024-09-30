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Posted 30 сентября, 06:33

Published 30 сентября, 06:33

Modified 30 сентября, 06:41

Updated 30 сентября, 06:41

Омичам рассказали о важных изменениях в транспортной схеме на Красном пути

Разрешили поворот налево. Омичам рассказали об изменениях для автомобилистов в центре

30 сентября 2024, 06:33
Фото: gorod55.ru

Омичам рассказали о важных изменениях в транспортной схеме на Красном пути

Изменения вступят в силу с 1 октября. На участке обещают заменить дорожные знаки.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об изменениях в организации автомобильного движения в городе. С 1 октября изменится схема движения в центре города на перекрестке Красного пути и улицы Фрунзе. По многочисленным просьбам омичей, поворот налево от метромоста в сторону улицы Фрунзе теперь будет разрешен с третьей и четвертой полос.

Ранее введенные ограничения были связаны с капитальным ремонтом Ленинградского моста, который повлиял на транспортные потоки. Теперь же автомобилистам обещают улучшить пропускную способность и наладить передвижение по Омску.

Важно отметить, что с 1 октября на перекрестках также заменят дорожные знаки, которые обозначают направления движения по полосам. Поэтому водителей просят обратить внимание на новые правила и не пренебрегать ими.

Ранее Город55 писал о похожих изменениях на Левом берегу в районе улиц бульвар Архитекторов и Крупской.

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#Кристина Антоносян#Омск#Мэр#Дорожные знаки#Новости#Перекресток#Изменения
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