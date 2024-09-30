Приготовьтесь. На омичей обрушится новый «букет неприятностей» в октябре

Posted 30 сентября, 05:13
Published 30 сентября, 05:13
Modified 30 сентября, 05:16
Updated 30 сентября, 05:16
В октябре на Омскую область обрушатся несколько магнитных бурь. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, их уровни не превысят значения G1 (слабая).
Так, бури ожидаются с 11 по 13 октября и 22 октября. Магнитосфера также будет возбужденной с 5 по 7, 10 и 27 октября.
Магнитные бури — резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная активность Солнца. Метеозависимые люди — чувствительные к изменениям погоды — могут отреагировать на бури. В этот период их могут беспокоить тошнота, головная боль, недомогание, снижение работоспособности.
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