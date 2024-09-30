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Posted 30 сентября, 05:13

Published 30 сентября, 05:13

Modified 30 сентября, 05:16

Updated 30 сентября, 05:16

В октябре на омичей обрушится новый «букет неприятностей»

Приготовьтесь. На омичей обрушится новый «букет неприятностей» в октябре

30 сентября 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney

В октябре на омичей обрушится новый «букет неприятностей»

Метеозависимым следует внимательно следить за своим самочувствием.

В октябре на Омскую область обрушатся несколько магнитных бурь. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, их уровни не превысят значения G1 (слабая).

Так, бури ожидаются с 11 по 13 октября и 22 октября. Магнитосфера также будет возбужденной с 5 по 7, 10 и 27 октября.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури — резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная активность Солнца. Метеозависимые люди — чувствительные к изменениям погоды — могут отреагировать на бури. В этот период их могут беспокоить тошнота, головная боль, недомогание, снижение работоспособности.

#Ольга Скворцова#Омск#Астрономия#Солнце#Магнитные бури#Ученые#Метеозависимость
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