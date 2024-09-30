Преемник еще неизвестен. Анатолий Малюк ушел с должности главврача омской ГКБ №1

Posted 30 сентября, 10:26
Published 30 сентября, 10:26
Modified 30 сентября, 10:28
Updated 30 сентября, 10:28
В омском медицинском сообществе произошли значительные изменения: Анатолий Малюк, возглавлявший Городскую клиническую больницу № 1 имени Кабанова, покинул свой пост. Малюк занимал должность главного врача со 2 декабря 2020 года и при этом начинал свою карьеру в больнице он как практикующий хирурга, а затем перешел на должность заместителя главного врача по медицинской части.
В конце прошлой недели стало известно, что Малюк принял решение покинуть пост главного врача.
Анатолий Иванович Малюк ушёл по собственному желанию. На его должность сейчас рассматривается кандидатура, решение ещё не принято. Анатолий Иванович является ценным специалистом и скорее всего останется работать в системе здравоохранения. — как сообщили Городу55 в пресс-службе минздрава
На данный момент обязанности главного врача временно исполняет Вадим Гершевич, заместитель по медицинской части.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что Ирина Алякина, бывшая глава Оконешниковского городского поселения, ушла с должности, и теперь ее обязанности исполняет Павел Решедько, директор районного Центра Занятости.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]