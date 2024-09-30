Преемник еще неизвестен. Анатолий Малюк ушел с должности главврача омской ГКБ №1

В омском медицинском сообществе произошли значительные изменения: Анатолий Малюк, возглавлявший Городскую клиническую больницу № 1 имени Кабанова, покинул свой пост. Малюк занимал должность главного врача со 2 декабря 2020 года и при этом начинал свою карьеру в больнице он как практикующий хирурга, а затем перешел на должность заместителя главного врача по медицинской части.