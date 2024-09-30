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Posted 30 сентября, 14:14

Published 30 сентября, 14:14

Modified 30 сентября, 14:18

Updated 30 сентября, 14:18

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Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня

30 сентября 2024, 14:14
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, когда в Омской области пойдет первый мощный снегопад

Синоптики сервиса Ventusky рассказали, что снежная волна может накрыть Омскую область уже в середине следующего месяца, 13 октября. Больше всего снега ожидается в самом центре региона. До этого в большинстве районов области сохранится относительно неплохая погода.

Синоптики назвали дату первого мощного снегопада в Омской области
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Новость №2. В Омске могут отменить концерт рок-группы из-за жалобы казаков

Совет омских атаманов призвал региональные власти отменить концерт Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы», который запланирован на 23 ноября. По мнению казаков, организаторы должны извиниться перед омичами за приглашение таких гостей. Причиной требования стали высказывания исполнительницы в 2014 году.

Казаки потребовали отменить концерт Арбениной на G-Drive Арене в Омске
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Новость №3. В Омской области ожидаются перебои в телевещании из-за природного явления

Скоро Омскую область настигнут перебои в телевещании. Отключения телерадиосигнала в регионе ожидаются в период с 4 по 20 октября из-за солнечной интерференции. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения, ежедневные сбои вещания будут происходить с 11:18 до 12:15.

«Солнечный перерыв». В Омской области ожидаются сбои телевещания
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