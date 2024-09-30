Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня

Posted 30 сентября, 14:14
Published 30 сентября, 14:14
Modified 30 сентября, 14:18
Updated 30 сентября, 14:18
Новость №1. Стало известно, когда в Омской области пойдет первый мощный снегопад
Синоптики сервиса Ventusky рассказали, что снежная волна может накрыть Омскую область уже в середине следующего месяца, 13 октября. Больше всего снега ожидается в самом центре региона. До этого в большинстве районов области сохранится относительно неплохая погода.
Новость №2. В Омске могут отменить концерт рок-группы из-за жалобы казаков
Совет омских атаманов призвал региональные власти отменить концерт Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы», который запланирован на 23 ноября. По мнению казаков, организаторы должны извиниться перед омичами за приглашение таких гостей. Причиной требования стали высказывания исполнительницы в 2014 году.
Новость №3. В Омской области ожидаются перебои в телевещании из-за природного явления
Скоро Омскую область настигнут перебои в телевещании. Отключения телерадиосигнала в регионе ожидаются в период с 4 по 20 октября из-за солнечной интерференции. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения, ежедневные сбои вещания будут происходить с 11:18 до 12:15.
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