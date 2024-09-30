Омичей напугали сообщения о готовящихся нападениях на школы

Posted 30 сентября, 03:43
Published 30 сентября, 03:43
Modified 30 сентября, 05:56
Updated 30 сентября, 05:56
В соцсетях снова распространяется информация о том, что на многие школы Омска неизвестные готовятся напасть. В анонимном телеграм-канале говорится, что это произойдет сегодня, 30 сентября. Напомним, что аналогичные угрозы появлялись буквально неделю назад. Мы узнали у правоохранителей, в чем дело.
Городу55 в полиции рассказали, что сообщение о предстоящих атаках на образовательные учреждения является фейком. Такие провокации создаются, чтобы посеять панику.
«В случае обнаружения подобных каналов или сообщений просим сохранять спокойствие и сразу сообщать в полицию, не лишним будет пожаловаться на подобный контент администрации социальной сети для его скорейшей блокировки», — добавили в УМВД по Омской области.
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