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Posted 30 сентября, 03:43

Published 30 сентября, 03:43

Modified 30 сентября, 05:56

Updated 30 сентября, 05:56

Полиция опровергла сообщения о готовящихся нападениях на школы в Омске

Омичей напугали сообщения о готовящихся нападениях на школы

30 сентября 2024, 03:43
Фото: Изображение Midjourney

Полиция опровергла сообщения о готовящихся нападениях на школы в Омске

Якобы это должно произойти 30 сентября. Мы узнали в полиции, в чем дело.

В соцсетях снова распространяется информация о том, что на многие школы Омска неизвестные готовятся напасть. В анонимном телеграм-канале говорится, что это произойдет сегодня, 30 сентября. Напомним, что аналогичные угрозы появлялись буквально неделю назад. Мы узнали у правоохранителей, в чем дело.

Городу55 в полиции рассказали, что сообщение о предстоящих атаках на образовательные учреждения является фейком. Такие провокации создаются, чтобы посеять панику.

«В случае обнаружения подобных каналов или сообщений просим сохранять спокойствие и сразу сообщать в полицию, не лишним будет пожаловаться на подобный контент администрации социальной сети для его скорейшей блокировки», — добавили в УМВД по Омской области.
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#Ольга Скворцова#Полиция#Омск#Соцсети#Угроза#Школы#Фейк
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