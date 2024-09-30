Омичей напугали сообщения о готовящихся нападениях на школы

В соцсетях снова распространяется информация о том, что на многие школы Омска неизвестные готовятся напасть. В анонимном телеграм-канале говорится, что это произойдет сегодня, 30 сентября. Напомним, что аналогичные угрозы появлялись буквально неделю назад. Мы узнали у правоохранителей, в чем дело.