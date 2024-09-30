Названа точная дата начала капитального ремонта моста у Телецентра

Подрядчиком строительства выступает компания «Стройтраст», которая ранее отремонтировала Ленинградский мост и будет строить платный мост через Омь. Сейчас рядом с мостом у Телецентра обустраивают строительную площадку и вырубают деревья в зоне, где будут проводиться работы.