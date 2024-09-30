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Posted 30 сентября, 13:55

Published 30 сентября, 13:55

Modified 30 сентября, 13:58

Updated 30 сентября, 13:58

Стало известно, когда мост им. 60-летия ВЛКСМ закроют на ремонт

Названа точная дата начала капитального ремонта моста у Телецентра

30 сентября 2024, 13:55
Фото: 1MI

Стало известно, когда мост им. 60-летия ВЛКСМ закроют на ремонт

В администрации города сообщили, что мост закроют на капремонт 26 октября.

Капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ начнется 26 октября 2024 года, об этом администрация города сообщила в чате телеграм-канала Оксаны Фадиной в ответ на вопрос омича. Напомним, что работы продлятся до конца 2026 года.

Подрядчиком строительства выступает компания «Стройтраст», которая ранее отремонтировала Ленинградский мост и будет строить платный мост через Омь. Сейчас рядом с мостом у Телецентра обустраивают строительную площадку и вырубают деревья в зоне, где будут проводиться работы.

2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра
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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Мост#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Ремонт моста
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