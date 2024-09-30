Названа точная дата начала капитального ремонта моста у Телецентра

Posted 30 сентября, 13:55
Published 30 сентября, 13:55
Modified 30 сентября, 13:58
Updated 30 сентября, 13:58
Капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ начнется 26 октября 2024 года, об этом администрация города сообщила в чате телеграм-канала Оксаны Фадиной в ответ на вопрос омича. Напомним, что работы продлятся до конца 2026 года.
Подрядчиком строительства выступает компания «Стройтраст», которая ранее отремонтировала Ленинградский мост и будет строить платный мост через Омь. Сейчас рядом с мостом у Телецентра обустраивают строительную площадку и вырубают деревья в зоне, где будут проводиться работы.
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