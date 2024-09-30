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Posted 30 сентября, 13:30

Published 30 сентября, 13:30

Modified 30 сентября, 13:33

Updated 30 сентября, 13:33

Медведи из Большереченского зоопарка начали готовиться к спячке

Медведи из Большереченского зоопарка начали готовиться к спячке

30 сентября 2024, 13:30
Фото: 1MI
В группе Большереченского зоопарка рассказали, что медведи уже начинают лениться и становятся менее активными.

Медведи из Большереченского зоопарка чувствуют приближение зимы и уже начинают готовиться к спячке. Сейчас они проходят стадию «жирования», а скоро начнут укладываться в свои берлоги.

«В данный момент все толстопятые достойно проходят стадию „жирования“ и, честно говоря, уже демонстрируют свое активное нежелание что-либо делать и в чем-либо напрягаться», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что скоро на зимние каникулы закроется омская страусиная ферма, ее последние рабочие дни в этом году — 5 и 6 октября.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Медведи#Бурый медведь#Новости#Медведь#Спячка
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