Медведи из Большереченского зоопарка начали готовиться к спячке

Posted 30 сентября, 13:30
Published 30 сентября, 13:30
Modified 30 сентября, 13:33
Updated 30 сентября, 13:33
Медведи из Большереченского зоопарка чувствуют приближение зимы и уже начинают готовиться к спячке. Сейчас они проходят стадию «жирования», а скоро начнут укладываться в свои берлоги.
«В данный момент все толстопятые достойно проходят стадию „жирования“ и, честно говоря, уже демонстрируют свое активное нежелание что-либо делать и в чем-либо напрягаться», — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Напомним, что скоро на зимние каникулы закроется омская страусиная ферма, ее последние рабочие дни в этом году — 5 и 6 октября.
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