Китайцы оснастили автомобиль мощным ПК для киберспортсменов

Как пишет newkhakasiya.online, пассажир может разложить специальный столик для удобства. Игровые аксессуары, такие как мышь, клавиатура и наушники, хранятся в отдельных отсеках. За производительность отвечают процессор AMD V2000A и видеокарта AMD Radeon RX 6600M, обеспечивающие плавную игру на высоких настройках. Встроенный 5G-модем позволяет соревноваться с другими игроками онлайн. Для создания атмосферного игрового опыта в автомобиле предусмотрены неоновая подсветка и система вентиляции.