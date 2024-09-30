Китайцы оснастили автомобиль мощным ПК для киберспортсменов

Posted 30 сентября, 09:13
Published 30 сентября, 09:13
Modified 30 сентября, 09:13
Updated 30 сентября, 09:13
Как пишет newkhakasiya.online, пассажир может разложить специальный столик для удобства. Игровые аксессуары, такие как мышь, клавиатура и наушники, хранятся в отдельных отсеках. За производительность отвечают процессор AMD V2000A и видеокарта AMD Radeon RX 6600M, обеспечивающие плавную игру на высоких настройках. Встроенный 5G-модем позволяет соревноваться с другими игроками онлайн. Для создания атмосферного игрового опыта в автомобиле предусмотрены неоновая подсветка и система вентиляции.
Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом, и уже в первый день поступило несколько тысяч заказов. Цены на новинку варьируются от 3,18 до 4,18 миллиона рублей.
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